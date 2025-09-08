Prokuratura wszczyna śledztwo po śmierci Katarzyny Stoparczyk. Jest oficjalny komunikat

Śledztwo zostało wszczęte w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w piątek na drodze ekspresowej S-19, w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych w miejscowości Jeżowe (woj. podkarpackie).

Jak przekazała prokuratura, do zdarzenia doszło około godziny 14:45, kiedy kierujący samochodem marki Skoda Octavia 29-letni mieszkaniec Niska Rafał S., najechał na tył pojazdu marki Skoda Scala, którym kierował 61-letni mieszkaniec Rzeszowa, Witold K.

Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Prokuratura wszczyna śledztwo

W wypadku śmierć poniosły dwie osoby: pasażerka samochodu Skoda Octavia, dziennikarka Polskiego Radia Katarzyna Stoparczyk oraz pasażer Skody Scala, 57-letni mieszkaniec Łukawca Jerzy Ch. Kierowca Skody Scala, a także drugi pasażer tego pojazdu - 46-letni mieszkaniec Rzeszowa Tomasz N. - oraz kierujący Skodą Octavia zostali przewiezieni do szpitali w Leżajsku i Rzeszowie.

Dziennikarka radiowej Trójki, autorka książek i popularnych audycji przed tragedią gościła na festiwalu w Stalowej Woli. W sobotę miała wystąpić podczas Kongresu Kobiet w Katowicach.

Kim była Katarzyna Stoparczyk?

Z wykształcenia muzyk instrumentalista (absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu). W TVP2 razem z Wojciechem Mannem współprowadziła program "Duże dzieci" (2005-2008). W Programie Trzecim Polskiego Radia stworzyła audycję "Dzieci wiedzą lepiej", w której rozmawiała z przedszkolakami na różne tematy.

W czerwcu 2005 r. we współpracy z Henrykiem Sawką i Grupą MoCarta wydała audycję w wersji CD. Była też jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie".

To ona była pomysłodawczynią i prowadzącą serii Piegowate Koncerty, podczas których przybliżała w lekkiej i atrakcyjnej formie muzykę poważną najmłodszym.

