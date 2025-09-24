Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki. Wyniki toksykologii kluczowe dla śledztwa

Minął miesiąc od nagłej śmierci Stanisława Soyki, jednego z najbardziej cenionych artystów polskiej sceny muzycznej. Do tej pory nie ujawniono oficjalnej przyczyny zgonu. Prokuratura informuje, że kluczowe będą wyniki badań toksykologicznych.

Prokuratura zabrała głos ws. Stanisława Soyki
21 sierpnia media obiegła wiadomość, która wstrząsnęła fanami i środowiskiem artystycznym. Stanisław Soyka zmarł nagle w Sopocie, zaledwie kilka godzin przed występem na Top of the Top Sopot Festival. Jeszcze tego samego dnia uczestniczył w próbie w Operze Leśnej, gdzie miał wystąpić z Natalią Grosiak, wokalistką zespołu Mikromusic. Wspólnie planowali wykonać utwór "Cud niepamięci".

Artystę znaleziono w hotelu. Z uwagi na nagłość zdarzenia wszczęto śledztwo, które prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie. Jak informowano, wstępna sekcja zwłok nie dała jednoznacznej odpowiedzi. Pobrano materiał biologiczny do dalszych badań histopatologicznych i toksykologicznych.

Prokuratura: "Wyniki badań zdecydują o dalszych ustaleniach"

Śledczy podkreślają, że bez analiz toksykologicznych nie sposób wskazać mechanizmu zgonu. "Dopiero po uzyskaniu wyników badań toksykologicznych i po zapoznaniu się z tymi wynikami biegły lekarz z zakresu medycyny będzie mógł się wypowiedzieć o przyczynie i mechanizmie śmierci pokrzywdzonego" - powiedział PAP Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Jak poinformowano, z dotychczasowych czynności nie wynika, aby w śmierć artysty były zamieszane osoby trzecie. Klasyfikacja prawna sprawy (art. 155 kk - nieumyślne spowodowanie śmierci) ma charakter standardowy w podobnych przypadkach i nie przesądza o jakichkolwiek ustaleniach.

Pożegnanie Stanisława Soyki

Soyka został pożegnany 8 września w warszawskim Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas uroczystości synowie artysty wygłosili wzruszające przemówienie. - "Teraz rzeczywiście zrozumiałem, jak szybko i nagle mogą odchodzić bliscy i jak ważne jest, żeby ich pilnie i obecnie kochać, zanim odejdą albo zanim odejdę ja. Życie mojego taty tu na ziemi było pieśnią, księgą, która spisana była z jego donośnych czynów. Niemal od samego początku jego pieśń była ważna dla wielu" - mówił jeden z synów.

Rodzina wspominała Soykę nie tylko jako wybitnego artystę, ale też człowieka pełnego pasji, otwartości i ciepła. "Staszek nie był doskonały. Popełniał błędy, jak każdy, ale miał w sobie uczciwość. Wierzę, że za każdy z tych błędów zapłacił i to często więcej niż musiał (...). I na koniec chcemy powiedzieć: dziękujemy. Dziękujemy ci Staszku. Tato, przyjacielu. Za życie pełne pasji, za miłość, za muzykę, za obecność (...). Za to, że Staszku byłeś" - podkreślili synowie.

Dziedzictwo artysty

Stanisław Soyka, znany także jako Stanisław Sojka, miał 66 lat. W ciągu swojej kariery wydał kilkadziesiąt albumów, łącząc jazz, pop i muzykę klasyczną. Jego twórczość była nie tylko źródłem inspiracji dla młodszych pokoleń, ale też świadectwem artystycznej niezależności i odwagi.

Współpracował m.in. z Anną Marią Jopek, zespołem Perfect i orkiestrami symfonicznymi. Słynął z wyjątkowej charyzmy, charakterystycznego głosu i umiejętności łączenia gatunków. Środowisko muzyczne podkreśla, że jego dorobek pozostanie ważnym punktem odniesienia w historii polskiej muzyki.

