W czerwcu 2025 r. ostatni z członków grupy BTS oficjalnie zakończył obowiązkową w Korei Południowej służbę wojskową. Wkrótce zapowiedziano, że najsłynniejsza k-popowa formacja wróci na scenę, wywołując entuzjazm wśród milionów fanów na całym świecie.

Wiosną pojawił się oczekiwany album "Arirang", a zespół ruszył w światową trasę, która do 2027 r. ma przynieść około miliarda dolarów. Ostatnim przystankiem w Europie są dwa koncerty (17 i 18 lipca) na Stade de France w Saint-Denis na przedmieściach Paryża. Oba wydarzenia są wyprzedane, a ma w nich uczestniczyć ok. 160 tys. fanów.

Emmanuel Macron z żoną na koncercie BTS

W piątek w strefie VIP na koncercie BTS pojawili się niespodziewani goście: prezydent Francji Emmanuel Macron z żoną Brigitte Macron. Do sieci trafiły nagrania, na których możemy zobaczyć zmagania francuskiej pierwszej damy z ARMY Bombs - to oficjalne, świecące pałeczki używane przez fanów grupy podczas występów.

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Dodajmy, że BTS po ostatnim koncercie we Francji przeniesie się do USA. Boysband w niedzielę będzie jedną z gwiazd tzw. halftime show podczas finału piłkarskich mistrzostw świata. W przerwie meczu pomiędzy Argentyną a Hiszpanią na scenie pojawią się również m.in. Madonna i Shakira.

BTS - światowa gwiazda k-popu

Zespół powstał w 2013 r., a w jej skład wchodzą RM, Jin, V, J-Hope, Suga, Jimin i Jungkook. Boysband jako pierwszy wykonawca wywodzący się z Korei dotarł na pierwsze miejsce "Billboard 200".

Zespół ma na koncie m.in. pięć nominacji do Grammy. W 2019 r. trafił na słynną listę 100 najpopularniejszych ludzi na świecie magazynu "Time". Koreańczycy pobili też rekord z 1966 r. należący do The Beatles, zostając wykonawcą, który w najkrótszym czasie umieścił sześć piosenek na szczycie amerykańskiej listy przebojów.