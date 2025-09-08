Wraz z końcem wakacji miłośnicy muzyki co roku wyczekują jednego z najważniejszych rozdań nagród w świecie show-biznesu - MTV Video Music Awards. Wydarzenie od lat gromadzi największe gwiazdy, a niektórymi występami na stałe zapisało się w historii popkultury. Podczas MTV VMA miały miejsce m.in. tłumnie komentowany pocałunek Britney Spears i Madonny, odważny występ Miley Cyrus zrywającej ze swoim dawnym wizerunkiem, ogłoszenie ciąży Beyonce, przerwanie przemowy Taylor Swift przez Kanye Westa czy Lady Gaga paradująca po czerwonym dywanie w sukience z surowego mięsa.

MTV Video Music Awards, choć często kojarzone ze skandalami, to tak naprawdę jedna z najważniejszych gal rozdania nagród w przemyśle muzycznym. Kategorię Teledysk Roku chciałaby wygrać każda gwiazda. W przeszłości statuetkę tą zdobywali m.in. Eminem za "The Real Slim Shady", Lady Gaga za "Bad Romance" czy Rihanna za "We Found Love". Kto powtórzył ich sukces w tym roku?

Teledyskiem Roku 2025 okazał się "Brighter Days Ahead" od Ariany Grande. Piosenka, którą uznano za najlepszą to "Apt.", stworzone przez duet Rose i Bruno Mars. Z kolei nagrodę za bycie Artystką Roku dostała Lady Gaga. Nic dziwnego - piosenkarka powróciła bowiem niedawno ze swoim najnowszym albumem "Mayhem", na którym znalazły się hity takie jak "Abracadabra" czy "Disease". Co więcej, gwiazda triumfowała na gali z największą liczbą statuetek! Udało jej się wygrać aż w czterech kategoriach.

Kto zgarnął nagrody podczas MTV Video Music Awards 2025?

Oto pełna lista zwycięzców tegorocznej gali MTV Video Music Awards:

Teledysk roku: Ariana Grande - "Brighter Days Ahead"

Piosenka roku: Rosé & Bruno Mars - "Apt."

Artysta roku: Lady Gaga

Debiutant roku: Alex Warren

Najlepszy zespół: Blackpink

Najlepsza współpraca: Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With a Smile"

Najlepszy album: Sabrina Carpenter - "Short n' Sweet"

Najlepszy występ w programie MTV Push: Katseye - "Touch"

Najlepszy artysta popowy: Sabrina Carpenter

Najlepszy teledysk - pop: Ariana Grande - "Brighter Days Ahead"

Najlepszy teledysk - hip hop: Doechii - "Anxiety"

Najlepszy teledysk - r&b: Mariah Carey - "Type Dangerous"

Najlepszy teledysk - rock: Coldplay - "All My Love"

Najlepszy teledysk - country: Megan Moroney - "Am I Okay?"

Najlepszy teledysk - alternatywa: Sombr - "Back to Friends"

Najlepszy teledysk - latino: Shakira - "Soltera"

Najlepszy teledysk - afrobeats: Tyla - "Push 2 Start"

Najlepszy teledysk - k-pop: Lisa Featuring Doja Cat & Raye - "Born Again"

Najlepszy teledysk długometrażowy: Ariana Grande - "Brighter Days Ahead"

Najlepszy teledysk z przesłaniem: Charli XCX & Billie Eilish - "Guess"

Najlepsza reżyseria: Lady Gaga - Abracadabra (Lady Gaga, Bethany Vargas & Parris Goebel)

Najlepsze kierownictwo artystyczne: Lady Gaga - "Abracadabra" (Wesley Goodrich)

Najlepsze zdjęcia: Kendrick Lamar - Not Like Us (Xiaolong Liu)

Najlepszy montaż: Tate McRae - "Just Keep Watching" (William Town & Modern Post))

Najlepsze efekty wizualne: Sabrina Carpenter - "Manchild" (Vania Heymann & Tal Baltuch)

Najlepsza choreografia: Doechii - "Anxiety" (Robbie Blue)

Piosenka wakacji: Tate McRae - "Just Keep Watching"

Nagroda Video Vanguard: Mariah Carey

Nagroda MTV VMA Rock the Bells Visionary: Busta Rhymes

Nagroda Latin Icon: Ricky Martin

Wyjątkowe występy podczas gali MTV VMA 2025

W trakcie gali rozdania nagród MTV miały miejsce także występy, które umilały wieczór czekającym na wyniki artystom. Widzów zachwyciła m.in. Tate McRae, która zaprezentowała widowiskowe, popowe show ze skomplikowanymi układami tanecznymi. Na scenie pojawiła się także Sabrina Carpenter, która - w scenografii przypominającej ulice Nowego Jorku - wykonała swój hit "Tears". Występ miał także wydźwięk społeczny - u boku piosenkarki wystąpiły osoby transpłciowe, niebinarne i drag queen, które niosły transparenty z ważnym przesłaniem i pokazały buntowniczą energię.

"Chcę powiedzieć mojej niesamowitej obsadzie, tancerzom i królowym, które są dziś ze mną na scenie: ten świat, jak wszyscy wiemy, może być pełen krytyki, dyskryminacji i negatywnych emocji. Dlatego jestem bardzo wdzięczna, że mogę być częścią czegoś, co często przynosi radość" - wyznała ze sceny Carpenter.

Wystąpiła również Lady Gaga, prezentując widzom swój znany przebój "Abracadabra", a także debiutując na żywo z "The Dead Dance". Artystka pokazała ekscytujące show, które niczym nie odbiegało od jej zjawiskowych popisów na trasie koncertowej. Publika zachwyciła się także triem Yungblud, Steven Tyler i Joe Perry, które oddało na scenie hołd Ozzy'emu Osbourne'owi. Nie zabrakło również muzycznych popisów Dojy Cat, debiutującego Sombra, kultowego już Ricky'ego Martina czy Conana Graya.

