Po miesiącach pojawiających się doniesień i medialnych domysłów wyszło na jaw, że w legendarną rolę Jamesa Bonda wcieli się tym razem Robert Pattinson. Aktor przejmie tym samym słynną rolę po Danielu Craigu, który przez lata występował w kolejnych odsłonach filmowej serii o agencie 007.

Przypomnijmy, że 40-letni gwiazdor ma na koncie udział w takich produkcjach jak "Diuna", "Drama", "Odyseja" czy "Batman". Największą rozpoznawalność na arenie międzynarodowej przyniosły mu jednak role w sadze "Zmierzch" oraz filmie "Harry Potter i Czara Ognia", zaś ostatnio angaż w produkcji A24 - "PRIMETIME".

Prywatne życie aktora również nie należało do spokojnych - po latach szukania miłości znalazł szczęście u boku Suki Waterhouse - 34-letniej angielskiej piosenkarki, aktorki, modelki i bizneswoman, która na swoim koncie ma udział w takich filmach jak "Love, Rosie" czy "Zbuntowana".

Suki Waterhouse i Robert Pattinson od lat tworzą rodzinę. "Mamy bardzo wiele spraw na głowie"

Kariera muzyczna Suki Waterhouse wciąż nabiera rozpędu. Album z 2026 roku, "Loveland", przedstawił wokalistkę z odważniejszej strony i wypromował takie utwory jak m.in. "Weirdo", "When I Get Drunk (I Want You Boy), otwiera się w nowym oknie", "Back in Love" czy "Notting Hill, otwiera się w nowym oknie". Krążki z zeszłych lat - "Memoir of a Sparklemuffin" (2024) i "I Can't Let Go" (2022) również odbiły się szerokim echem na rynku muzycznym.

Para zaczęła spotykać się w okolicach 2018 roku i, choć przez długi czas ukrywała swoją relację przed światem publicznym, w końcu zdecydowała się na swobodę w wyrażaniu siebie. W 2022 roku po raz pierwszy Suki i Robert pojawili się razem na czerwonym dywanie, prezentując się na pokazie Diora w Egipcie.

Zakochani zaręczyli się w 2023 roku, a już rok później na świecie pojawiła się ich córka. Artystka poinformowała o ciąży w dość nietypowy sposób. "Postanowiłam założyć dziś coś wyjątkowo błyszczącego, bo uznałam, że dzięki temu odwrócę waszą uwagę od czegoś innego. Nie wiem jednak, czy mi się to udało" - żartowała w social mediach. Wkrótce potem media obiegły doniesienia, że zakochani wzięli ślub w tajemnicy.

"Powolna, ale systematyczna przemiana osobowości Roberta, odkąd poznał Suki, dobiegła końca. [...] Przełomem w tej transformacji było to, że w końcu oboje zaczęli poważnie myśleć o założeniu rodziny i spędzeniu razem reszty życia. Oficjalny komunikat PR czy nie, Rob i Suki są małżeństwem. Próbują teraz być kochającymi rodzicami, a Rob znalazł swój cel w życiu " - wyznał anonimowy informator dla serwisu InTouch w 2024 roku.

"Wiem, że w pewnym momencie wrócę do Londynu i prawdopodobnie ostatecznie zamieszkam gdzieś w pobliżu miejsca, w którym dorastałam" - wyznała aktorka w rozmowie z "Daily Mail".

"Mam świadomość, że etap życia, w którym obecnie się znajduję, jest przejściowy. To znaczy: masz małe dziecko, możesz wtedy dużo się przemieszczać. Zarówno ja, jak i mój partner, mamy w swoim życiu bardzo wiele spraw na głowie. Ale patrzę w przyszłość, wiedząc, że ten moment szybko przeminie, i myślę, że wrócę kiedyś i zamieszkam nad Tamizą" - dodała.