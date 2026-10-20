Późnym wieczorem widziano Santor z Kwaśniewską. Potem takie słowa

Irena Santor i Jolanta Kwaśniewska spotkały się w Warszawie. Są zdjęcia

Irena Santor kilka lat temu wycofała się z regularnych występów na scenie, ale nie zrezygnowała z życia towarzyskiego. Ostatnio 91-letnia artystka spędziła wieczór w towarzystwie Jolanty Kwaśniewskiej, z którą od dawna łączy ją serdeczna znajomość.

Fotoreporterzy "Faktu" zauważyli obie panie przed restauracją na warszawskim placu Bankowym. Po wspólnej kolacji spacerowały pod rękę, a Kwaśniewska podała Santor ramię podczas schodzenia ze schodów.

Uwagę zwracały również ich eleganckie stylizacje. Piosenkarka wybrała beżowy płaszcz i burgundowe spodnie, natomiast jej towarzyszka postawiła na klasyczne połączenie czerni i bieli.

Zdjęcia szybko trafiły do mediów, a dziennikarze postanowili zapytać Santor, czy za wieczornym spotkaniem kryła się szczególna okazja. Artystka nie kryła zdziwienia takim zainteresowaniem.

Irena Santor skomentowała spotkanie z Kwaśniewską. Postawiła sprawę jasno

W rozmowie z "Faktem" piosenkarka wyjaśniła, że nie było żadnego specjalnego powodu ich wspólnego wyjścia.

"Czy naprawdę muszą być aż okazje, żeby chodzić ze sobą pod rękę i się do siebie uśmiechać?" - odpowiedziała.

Santor podkreśliła, że było to zwyczajne spotkanie towarzyskie. Obie panie chciały po prostu spędzić razem czas, bez oficjalnych uroczystości czy szczególnych przygotowań.

Santor i Kwaśniewską łączy 35 lat znajomości. Niedawno padły wymowne słowa

Mało kto wie, że Irena Santor i Jolanta Kwaśniewska znają się od około 35 lat. Ich relacja rozwijała się między innymi dzięki wspólnemu zaangażowaniu w działalność społeczną. Piosenkarka przez lata uczestniczyła w przedsięwzięciach fundacji "Porozumienie Bez Barier".

Niedawno ponownie spotkały się publicznie. We wrześniu Santor pojawiła się na premierze książki "Twoja (anty)bucket lista. 111 sposobów na powrót do siebie", napisanej przez Kwaśniewską i Jakuba B. Bączka. W publikacji znalazła się również rozmowa z artystką.

Przy tej okazji piosenkarka z właściwym sobie humorem przyznała w rozmowie z Onetem, że ma do wieloletniej znajomej "ogromny żal". Szybko jednak wyjaśniła, że chodzi o coś zupełnie innego, niż można byłoby przypuszczać.

Santor żartowała, że Kwaśniewska zbyt rzadko angażuje ją w swoje przedsięwzięcia. Podkreśliła przy tym, że nadal chciałaby być aktywna i uczestniczyć w wartościowych inicjatywach.



