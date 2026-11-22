Niedzielny finał "Szansy na sukces", który odbył się 22 listopada, zakończył kilkutygodniowe poszukiwania kolejnego uczestnika koncertu "Debiuty". O możliwość występu podczas 64. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu walczyli laureaci jedenastu odcinków jesiennej odsłony programu.

Decydujące starcie należało do trzech wokalistów. Do ścisłego finału zakwalifikowali się Paweł Tymiński, Szymon Paruzel oraz Jaromir Janicki. Każdy z nich jeszcze raz sięgnął po piosenkę, dzięki której wcześniej wygrał swój odcinek eliminacyjny. Sprawdzony repertuar ponownie stał się przepustką do walki o najważniejsze wyróżnienie.

Najwięcej głosów widzów otrzymał Paweł Tymiński. Zwycięstwo oznacza, że w 2027 roku zaprezentuje się podczas opolskich "Debiutów". Będzie mógł pokazać swoje umiejętności szerokiej publiczności i stanąć do rywalizacji z innymi artystami rozpoczynającymi zawodową drogę.

Jedenaście odcinków i repertuar z różnych światów

Finałowe wydanie podzielone na dwie części (zaczynające się odpowiednio o 15:10 i 16:40) prowadził Artur Orzech. Zanim poznaliśmy zwycięzcę, finałowa scena należała do wykonawców, którzy w poprzednich tygodniach zdobywali uznanie jurorów. W gronie laureatów jedenastu odcinków znaleźli się między innymi Agnieszka Nastarowicz, Zaira Otgianu, Kacper Szczurek czy Olivier Rybicki. Wokalistom towarzyszyli znani artyści polskiej estrady. W finale pojawiły się Maryla Rodowicz, Ania Karwan, Reni Jusis czy Roxie Węgiel.

Droga do finału prowadziła przez cotygodniowe spotkania z piosenkami znanych polskich wykonawców. Uczestnicy prezentowali się przed uznanymi artystami, a ich zadanie wymagało nie tylko dobrego przygotowania wokalnego. Musieli poradzić sobie z utworem wskazanym w losowaniu i zaproponować własne wykonanie znanej kompozycji.

O tym, kto wygrywał dany odcinek, rozstrzygało jury. Zwycięstwo na tym etapie zapewniało udział w finałowym spotkaniu, ale nie przesądzało jeszcze o wyjeździe do Opola. Repertuar tegorocznych odcinków obejmował piosenki wykonawców reprezentujących różne pokolenia i muzyczne style. Wokaliści sięgali po przeboje Maryli Rodowicz, Reni Jusis i Kuby Badacha. Mierzyli się również z utworami Roksany Węgiel, Meli Koteluk, Ani Karwan oraz Martyny Jakubowicz. W programie znalazło się także miejsce na twórczość Violetty Villas, czy kompozycje z tekstami Bogdana Olewicza.

Z "Szansy na sukces" na festiwalową scenę

Wygrana w programie otwiera drogę do Opola, którą wcześniej przeszli już inni początkujący wykonawcy. W 2026 roku w festiwalowych "Debiutach" wystąpiły Małgorzata Boć oraz Maja Oleśków. Możliwość udziału w tym koncercie zdobyły jako laureatki jesiennej i wiosennej edycji "Szansy na sukces. Opole 2026".