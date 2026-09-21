Poznaliśmy kolejne wielkie gwiazdy Open'er 2027! Internauci wyraźnie podzieleni

Organizatorzy zapowiadają występ sombr jako koncert twórcy, który łączy stadionową skalę popu z alternatywną wrażliwością, rockowym pazurem i wyrazistym scenicznym stylem. Dla artysty będzie to okazja, by zaprezentować polskiej publiczności repertuar, który w krótkim czasie wyniósł go z internetowego obiegu na światowe sceny.

Kim jest sombr?

sombr to pseudonim Shane'a Michaela Boose'a - 21-letniego amerykańskiego wokalisty, autora piosenek, producenta i multiinstrumentalisty z Nowego Jorku. Wychował się na Lower East Side na Manhattanie, a pierwsze utwory tworzył samodzielnie w domu. Jeszcze jako nastolatek publikował autorską muzykę, odpowiadając zarówno za teksty, jak i znaczną część produkcji.

Jego droga do większej rozpoznawalności zaczęła się od singla "caroline", który zdobył popularność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku. Zainteresowanie wytwórni doprowadziło do podpisania przez artystę kontraktu z Warner Records, a w 2023 roku ukazała się jego pierwsza EP-ka "In Another Life".

Prawdziwy przełom nastąpił w 2025 roku. Single "back to friends" i "undressed" stały się międzynarodowymi hitami, trafiły na listy Billboard i wyniosły jego debiutancki album "I Barely Know Her" do czołówki zestawień w wielu krajach.

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Od sypialni do wielkich scen

Po sukcesie debiutu sombr rozpoczął wyprzedaną trasę jako headliner, wystąpił na Grammy i otrzymał nominację w kategorii "najlepszy nowy artysta". W 2026 roku wydał kolejne single, m.in. "Homewrecker", "Potential" oraz "My Body Isn't Ready", pokazując, że zamierza rozwijać się poza formułą jednego viralowego sukcesu.

Występ na Open'erze będzie częścią dalszego wejścia artysty na największe festiwalowe sceny Europy. 1 lipca 2027 roku sombr zagra w Gdyni na Orange Main Stage.

Internauci wyraźnie podzieleni

Informacja o występie sombr na Open'erze wywołała spore poruszenie. Internauci pod ogłoszeniem spierają się, czy była to dobra decyzja.

"Zmarnowany slot", "nie jadę", "będą dziś jeszcze ogłoszenia? Tylko takie już na poważnie", "pierwszy raz zdarza mi się, żeby nie słyszeć o headlinerze", "Fajnie, ale na tent, nie na główną gwiazdę!".

Nie brakowało jednak słów zadowolenia: "afirmacje zostały wysłuchane", "ale czad", "nie zasnę dziś", "bajka".

To nie koniec ogłoszeń

RAYE, właściwie Rachel Agatha Keen zagra na Orange Main Stage 3 lipca 2027 roku. Warto wspomnieć, że będzie to jej powrót na Open'er po występie w 2025 roku. Brytyjska wokalistka, autorka tekstów i producentka, rozgłos zdobywała zarówno jako solowa artystka, jak i współautorka wielkich popowych hitów dla innych wykonawców. Współpracowała m.in. z Beyoncé, Charli XCX, Ellie Goulding czy Davidem Guettą. Jej nazwisko jako songwriterki można znaleźć przy takich utworach jak "Bigger" Beyoncé, "You Don't Know Me" Jax Jones czy "Don't Call Me Up" Mabel.

Najważniejszy zwrot w jej karierze nastąpił po rozstaniu z poprzednią wytwórnią i niezależnym wydaniu debiutanckiego albumu "My 21st Century Blues". Płyta z 2023 roku przyniosła hit "Escapism." nagrany z 070 Shake, który dotarł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy singli.

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RAYE przeszła do historii BRIT Awards, zdobywając sześć statuetek podczas jednej gali w 2024 roku. Obecnie ma na koncie siedem nagród BRIT, cztery nominacje do Grammy oraz wyróżnienie Harry Belafonte Best Song for Social Change Award za utwór "Ice Cream Man".

W marcu 2026 roku artystka wydała drugi krążek "This Music May Contain Hope", który spotkał się z pozytywnym przyjęciem krytyków, znalazł się na krótkiej liście Mercury Prize i dał jej pierwszy numer jeden na brytyjskiej liście albumów. Materiał promowały m.in. piosenki "Where Is My Husband!", "Nightingale Lane" oraz "Click Clack Symphony", nagrane z udziałem Hansa Zimmera.