Maryla Rodowicz to niekwestionowana legenda polskiej estrady. Od blisko sześciu dekad podbija największe sceny w kraju, osiąga wyjątkowe sukcesy i skrada serca tysięcy fanów. Choć za kilka miesięcy skończy 80 lat, wciąż jest aktywna zawodowo - nie boi się wyzwań, współpracuje z młodymi muzykami, a na koncertach zachwyca energią, żywiołowością i spektakularnymi stylizacjami.

Maryla Rodowicz od kilku miesięcy szykuje projekt, przy którym zaprasza do współpracy artystów młodego pokolenia i wraz z nimi odświeża swoje największe przeboje sprzed lat. Światło dzienne ujrzały już m.in. nowe wersje "Sing-Sing" (w duecie z Mrozem), "Damą być" (z Roxie Węgiel), "Nie ma jak pompa" (z Ralphem Kaminskim), "Małgośka" z Lanberry czy "Remedium (Wsiąść do pociągu)" (z Krzysztofem Zalewskim). Za nią także koncert specjalny z serii MTV Unplugged, który we wrześniu zarejestrowany został w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, na potrzeby albumu live (premiera odbędzie się już wkrótce).

Powstaje film biograficzny o Maryli Rodowicz!

Choć 79-latka nie może naczekać na brak muzycznych obowiązków, przed nią kolejne zawodowe wyzwanie. Maryla Rodowicz wreszcie doczeka się filmu, którego fabuła oparta zostanie na jej życiu prywatnym oraz karierze.

"Powstaje film o mnie. Tym razem nie dokumentalny, tylko fabularny. Niedługo odbędzie się casting na Marylę. Jestem bardzo (...) ciekawa, która aktorka mnie zagra. Zapowiada się naprawdę zabawnie" - zapowiedziała legendarna artystka w rozmowie z Plejadą.

Maryla Rodowicz nie może doczekać się swojej filmowej biografii! Kiedy premiera?

Wykonawczyni hitu "Kolorowe jarmarki" zapewnia, że ściśle współpracuje z ekipą filmową, która zajmuje się jej biograficznym dziełem. Zaznacza, że będzie obecna podczas przesłuchań do roli głównej. Jednocześnie zdradza, że w postać Maryli wcieli się kilka aktorek, bowiem akcja filmu pokaże życiowe i zawodowe perypetie gwiazdy na przestrzeni kilku dekad.

"Na razie nie mogę zbyt wiele opowiadać na temat szczegółów tego filmu, ale bardzo się cieszę, że taki film powstaje. (...) Jeśli chodzi o datę premiery, to planowana jest na koniec przyszłego roku" - podsumowała kultowa piosenkarka.

