The Jackson 5 to kultowa amerykańska grupa muzyczna, założona w 1964 r. Zespół tworzyli bracia: Jackie, Tito, Jermaine, Marlon oraz najmłodszy Michael Jackson, który następnie postawił na solową ścieżkę kariery i został Królem Popu. Byli pierwszą formacją w historii muzyki, której cztery pierwsze single z rzędu trafiły na sam szczyt listy Billboard Hot 100 - mowa o "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" oraz "I'll Be There". W 1997 r. zostali wprowadzeni do prestiżowej Rock and Roll Hall of Fame.

Teraz legendarny zespół doczeka się własnego filmu dokumentalnego. Jackie, Jermaine, Tito i Marlon Jackson będą bohaterami obrazu poświęconego historii grupy oraz dalszym losom muzyków. Tytuł i data premiery dzieła wciąż pozostają tajemnicą, jednak znamy już kilka innych, istotnych szczegółów.

Powstaje film dokumentalny o The Jackson 5. Znamy szczegóły produkcji

Reżyserem dokumentu o The Jackson 5 jest Benjamin Hirsch, który wcześniej pracował już m.in. nad filmem o Janet Jackson. Obraz pokaże początki grupy w stanie Indiana, drogę braci do międzynarodowej sławy, a także późniejsze konflikty, rozpad grupy i szczęśliwy powrót na scenę.

Produkcja powstaje we współpracy firm Workerbee i Paper Route Studios. Ostateczna forma filmu ma zawrzeć się w 90-minutowym dokumencie, ale twórcy zapowiadają także wypuszczenie jej jako trzyczęściowy serial.

Reżyser opowie o drodze na sam szczyt i surowym ojcu, zarządzającym karierą słynnych braci Jackson

Na dzieło składać się będą m.in. niepublikowane wcześniej materiały z archiwów, rzadko pokazywane nagrania, a także rozmowy z samymi głównymi bohaterami. Największą gratką dla fanów The Jackson 5 może okazać się ostatni wywiad, jakiego Tito udzielił przed śmiercią w 2024 r.

Twórcy nie będą skupiać się jedynie na aspektach muzycznych, lecz także rodzinnych. Reżyser chce pokazać, jak ojciec, Joe Jackson, który założył formację i zarządzał karierą muzyków w latach 60., zamienił bliską relację w zawodową. Słynął on bowiem z bezkompromisowego podejścia do kariery swoich pociech, a wspólne, rodzinne śpiewanie zamienił na intensywne treningi i dążenie do sławy.

Okazuje się, że bracia Jacksonowie różnie wspominają tamten czas, gdy ojciec kierował zespołem. Pamiętają presję i rywalizację, ale zaznaczają, że we wspólnych zawodowych wyzwaniach nie brakowało też żartów i dobrej zabawy.

Ważną postacią w całej historii The Jackson 5 była też matka, Katherine Jackson, która opiekowała się synami i wspierała ich, gdy zaczęli występować na różnych scenach, nie tylko lokalnie.