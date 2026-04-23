Powstaje dokument o Kylie Minogue. Netflix pokaże gwiazdę bez filtra

Produkcja zatytułowana "Kylie" powstaje w oparciu o prywatne materiały artystki. Widzowie zobaczą domowe nagrania i osobiste zdjęcia, a także nowe rozmowy z samą Minogue. To one mają być osią całej opowieści.

Platforma zapowiada "wnikliwe spojrzenie na to, jak budowała karierę przez dekady i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci popu". W praktyce ma to oznaczać odejście od klasycznego schematu biografii, w którym liczą się głównie kolejne sukcesy.

Od "Neighbours" do popowej ekstraklasy

Serial cofnie się do lat 80., kiedy Minogue zdobywała popularność jako aktorka w "Neighbours". To właśnie ten etap otworzył jej drzwi do świata muzyki, w którym szybko zaczęła grać pierwszoplanową rolę.

Dalsza historia to już pasmo kolejnych zmian i powrotów. Ponad 80 milionów sprzedanych płyt, hity, które na stałe weszły do popowego kanonu, i wizerunek, który ewoluował razem z kolejnymi dekadami. Minogue wielokrotnie udowadniała, że potrafi odnaleźć się w zmieniającej się branży i nie wypaść z obiegu.

Presja, choroba i życie pod lupą

Twórcy nie uciekają od tematów, które przez lata towarzyszyły artystce poza sceną. W serialu pojawi się wątek choroby - diagnozy raka piersi z 2005 roku - oraz momentów, w których życie prywatne zderzało się z ogromną presją popularności.

Zapowiedzi sugerują, że to właśnie ta mniej oczywista część historii ma wybrzmieć najmocniej. Minogue mówi o doświadczeniach wprost, bez budowania dystansu, który często towarzyszy podobnym produkcjom.

Głos zabiorą najbliżsi

W dokumencie pojawią się osoby dobrze znane fanom artystki. Wśród nich są Dannii Minogue, Jason Donovan, Nick Cave i Pete Waterman. Każde z nich dorzuca własną perspektywę - czasem bardzo osobistą, czasem związaną z pracą w studiu czy na planie.

To właśnie z tych głosów ma powstać pełniejszy obraz kariery, która od początku była obserwowana przez media niemal na każdym kroku.

Ekipa od hitów dokumentalnych

Za kamerą stanął Michael Harte, twórca nagradzany Emmy i BAFTĄ, który ma doświadczenie w opowiadaniu historii opartych na emocjach i detalach. Produkcją zajmuje się Ventureland Johna Battseka - firma odpowiedzialna za głośne projekty dokumentalne Netflixa, w tym "Beckham" i "Wham!".

Taki zestaw nazwisk sugeruje, że platforma celuje w produkcję, która ma szansę wyjść poza grono fanów samej Minogue.

Premiera jeszcze przed nami

Na razie nie podano konkretnej daty premiery, choć wszystko wskazuje na to, że serial pojawi się w ofercie Netflixa jeszcze w tym roku. Projekt przewijał się w zapowiedziach platformy już wcześniej, ale dopiero teraz zaczyna nabierać realnych kształtów.

W tle pozostaje fakt, że sama Kylie Minogue wciąż jest aktywna i nie znika ze sceny. Jej zapowiedziany występ podczas finału AFL w Melbourne tylko przypomina, że mimo upływu lat nadal potrafi przyciągać uwagę.

14-latka zachwyciła całe studio. Jurorom „Must Be The Music” odebrało mowę Polsat Promocja