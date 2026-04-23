Powstaje dokument o Kylie Minogue. Netflix pokaże gwiazdę bez filtra
Netflix coraz śmielej rozszerza swoją ofertę o muzyczne biografie i tym razem sięga po nazwisko, które dla popu znaczy naprawdę dużo. Kylie Minogue doczeka się trzyczęściowego serialu dokumentalnego. Twórcy zapowiadają historię bez upiększeń - taką, w której sukces nie przykrywa trudniejszych rozdziałów.
Produkcja zatytułowana "Kylie" powstaje w oparciu o prywatne materiały artystki. Widzowie zobaczą domowe nagrania i osobiste zdjęcia, a także nowe rozmowy z samą Minogue. To one mają być osią całej opowieści.
Platforma zapowiada "wnikliwe spojrzenie na to, jak budowała karierę przez dekady i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci popu". W praktyce ma to oznaczać odejście od klasycznego schematu biografii, w którym liczą się głównie kolejne sukcesy.
Od "Neighbours" do popowej ekstraklasy
Serial cofnie się do lat 80., kiedy Minogue zdobywała popularność jako aktorka w "Neighbours". To właśnie ten etap otworzył jej drzwi do świata muzyki, w którym szybko zaczęła grać pierwszoplanową rolę.
Dalsza historia to już pasmo kolejnych zmian i powrotów. Ponad 80 milionów sprzedanych płyt, hity, które na stałe weszły do popowego kanonu, i wizerunek, który ewoluował razem z kolejnymi dekadami. Minogue wielokrotnie udowadniała, że potrafi odnaleźć się w zmieniającej się branży i nie wypaść z obiegu.
Presja, choroba i życie pod lupą
Twórcy nie uciekają od tematów, które przez lata towarzyszyły artystce poza sceną. W serialu pojawi się wątek choroby - diagnozy raka piersi z 2005 roku - oraz momentów, w których życie prywatne zderzało się z ogromną presją popularności.
Zapowiedzi sugerują, że to właśnie ta mniej oczywista część historii ma wybrzmieć najmocniej. Minogue mówi o doświadczeniach wprost, bez budowania dystansu, który często towarzyszy podobnym produkcjom.
Głos zabiorą najbliżsi
W dokumencie pojawią się osoby dobrze znane fanom artystki. Wśród nich są Dannii Minogue, Jason Donovan, Nick Cave i Pete Waterman. Każde z nich dorzuca własną perspektywę - czasem bardzo osobistą, czasem związaną z pracą w studiu czy na planie.
To właśnie z tych głosów ma powstać pełniejszy obraz kariery, która od początku była obserwowana przez media niemal na każdym kroku.
Ekipa od hitów dokumentalnych
Za kamerą stanął Michael Harte, twórca nagradzany Emmy i BAFTĄ, który ma doświadczenie w opowiadaniu historii opartych na emocjach i detalach. Produkcją zajmuje się Ventureland Johna Battseka - firma odpowiedzialna za głośne projekty dokumentalne Netflixa, w tym "Beckham" i "Wham!".
Taki zestaw nazwisk sugeruje, że platforma celuje w produkcję, która ma szansę wyjść poza grono fanów samej Minogue.
Premiera jeszcze przed nami
Na razie nie podano konkretnej daty premiery, choć wszystko wskazuje na to, że serial pojawi się w ofercie Netflixa jeszcze w tym roku. Projekt przewijał się w zapowiedziach platformy już wcześniej, ale dopiero teraz zaczyna nabierać realnych kształtów.
W tle pozostaje fakt, że sama Kylie Minogue wciąż jest aktywna i nie znika ze sceny. Jej zapowiedziany występ podczas finału AFL w Melbourne tylko przypomina, że mimo upływu lat nadal potrafi przyciągać uwagę.