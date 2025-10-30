Poruszający wpis Łukasza i Pawła Golców rok po śmierci ukochanej mamy. "Wierzymy, że wciąż jesteś z nami"

Rok temu bracia Paweł i Łukasz Golcowie pożegnali jedną z najbliższych sobie osób - mamę Irenę. W przykrą rocznicę śmierci oddali hołd ukochanej rodzicielce i w poruszającym wpisie wyznali, że wciąż czują jej obecność. Internauci pospieszyli ze słowami wsparcia.

Bracia Paweł i Łukasz Golcowie
Bracia Paweł i Łukasz Golcowie

30 października ubiegłego roku zmarła najukochańsza mama Pawła i Łukasza Golców - Irena. Dożyła 85 lat. Kobieta przez całe życie starała się rozwijać wśród swoich dzieci muzyczną pasję. Sama śpiewała w chórze i tańczyła w zespole folkowym. Jej mąż, Stefan, grał z kolei na klarnecie w Orkiestrze Milowieckiej. Swoich synów wychowywali tak, aby nieustannie obcowali nie tylko z góralską muzyką, lecz z całą tradycją i kulturą.

"Żegnaj, kochana mamusiu. Dziękujemy ci za twoją miłość, za twój trud i poświęcenie, za każde twoje słowo i wiarę, której nieustannie nam dodawałaś. Dziękujemy za twój piękny uśmiech, za miłość do muzyki, którą w nas zaszczepiłaś i za każdą twoją modlitwę. Niech twój góralski głos niesie się po niebiańskich halach! Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Odpoczywaj w pokoju" - pisali wówczas Paweł i Łukasz.

Minął rok od śmierci mamy Łukasza i Pawła Golców. "Czujemy twoją troskę każdego dnia"

Od bolesnej straty minął rok, a bliźniacy wciąż przechodzą żałobę. W ich mediach społecznościowych pojawił się kolejny, poruszający wpis, którym oddali hołd zmarłej mamie. "Mamo… choć minął już rok odkąd odeszłaś, wierzymy, że wciąż jesteś z nami. Czujemy twoją troskę i obecność każdego dnia..." - napisali muzycy Golec uOrkiestry.

Bracia zacytowali także słowa swojej piosenki: "Oni są z nami, niepokonani przez czas…". Zwrócili się z głębokim przesłaniem do swoich odbiorców, przypominając o nadchodzącym święcie, przy którym warto oddać hołd najbliższym zmarłym. "Niech słowa tej piosenki wprowadzą was w nastrój zadumy nadchodzącego święta" - czytamy na profilu Golców.

Fani okazali wsparcie braciom Golec

W komentarzach pod poruszającym postem błyskawicznie pojawiły się słowa wsparcia od fanów braci Golec. Sporo osób przyznało, że sami doświadczyli niedawno straty i wiedzą, jak trudno jest poradzić sobie z odejściem najbliższej osoby. "Moja mama też odeszła nagle w lutym tego roku. Wiem, co czujecie chłopcy. Jestem z wami", "Mama zawsze jest przy swoich dzieciach i czuwa", "Bardzo szybko minął ten rok, zdecydowanie za szybko. Wierzę w to głęboko, że mama patrzy na panów z góry" - czytamy na Instagramie.

