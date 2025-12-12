Poruszający pogrzeb Jacka Gulczyńskiego. Spełnili ostatnie życzenie męża Małgorzaty Ostrowskiej

Jacek Gulczyński przebywał w Hospicjum Palium w Poznaniu. Fotograf ciężko chorował - zdiagnozowano u niego chłoniaka. Trzy dni po wernisażu "Rogalin" Małgorzata Ostrowska przekazała informację o śmierci męża.

"Jacek bardzo cenił przyrodę, dlatego wdzięczni będziemy za skromne formy wyrażenia pamięci zamiast wielkich bukietów kwiatów i wieńców" - napisała wokalistka na Facebooku jeszcze przed pogrzebem.

Ostatnie pożegnanie fotografa i autora licznych portretowych zdjęć Małgorzaty Ostrowskiej odbyło się w Lesie Pamięci na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Uczestnicy pogrzebu przynieśli ze sobą m.in. pojedyncze róże, małe wiązanki, zapalone znicze. Obok kamiennej płyty ustawiono czarno-białą fotografię artysty, która dopełniała atmosferę ciszy i zadumy. Zmarłego pożegnali m.in. Małgorzata Ostrowska z ich synem Dominikiem, gitarzystą zespołu wokalistki, i brat Jacka - Piotr "Gulczas" Gulczyński, uczestnik pierwszej edycji "Big Brothera". Gulczas w 2001 r. zagrał w teledysku "Śmierć dyskotece" swojej szwagierki.

Kim był Jacek Gulczyński?

Znajomość Małgorzaty Ostrowskiej i Jacka Gulczyńskiego sięga początku lat 80. To wówczas fotograf robił wokalistce zdjęcia podczas koncertów grupy Lombard, w której Ostrowska śpiewała w latach 1981-91 i 1997-99.

Z czasem ich relacja z zawodowej zmieniła się w prywatną. W 1987 r. na świat przyszedł ich syn Dominik. Początkowo zajmował się on obsługą techniczną, a później został gitarzystą w zespole Ostrowskiej. Projektuje również okładki jej płyt.

