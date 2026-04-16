Madonna to niekwestionowana ikona, która od dziesięcioleci rządzi rynkiem muzycznym. Wkroczyła na rynek w 1983 r., albumem zatytułowanym po prostu "Madonna", i od tamtej pory każdym kolejnym projektem broni tytułu "Królowej Popu". Największą sławę przyniosły jej kontrowersje związane z wykorzystywaniem motywów religijnych i erotycznych w twórczości, a także nowatorskie podejście do formy teledysku czy koncertu. Miłośnicy przypisali jej miano trendsetterki, bowiem jako jedna z pierwszych Madonna wykorzystała skandale i afery ze swoim udziałem w celach marketingowych.

Pomimo ponad czterech dekad spędzonych na scenie, Madonna wciąż pozostaje aktywna zawodowo - nie tylko nagrywa nowe utwory i podejmuje się muzycznych współprac, lecz także koncertuje. Właśnie ogłosiła, że jeszcze w tym roku zaskoczy swoich fanów zupełnie nowym, autorskim albumem! Co już wiemy?

Madonna zapowiedziała kontynuację kultowego albumu "Confessions on a Dance Floor"! Premiera już w lipcu

Z instagramowego profilu Madonny zniknęły wszelkie zdjęcia, co było zwiastunem wielkich ogłoszeń. Amerykańska artystka zmieniła także opis swojego konta na wymowny cytat: "Time goes by so slowly...", będący wersem z piosenki "Hung Up". Utwór zasłynął jako pierwszy singiel zapowiadający "Confessions on a Dance Floor", czyli dziesiąty krążek ikony popu, wydany w 2005 r.

Okazuje się, że wokalistka zamierza teraz powrócić do swoich korzeni - zapowiedziała album "Confessions II", który będzie kontynuacją wydanej ponad dwie dekady temu kultowej płyty. Nowe wydawnictwo trafi w ręce fanów jeszcze w tym roku, bowiem Madonna planuję premierę na 3 lipca. Krążek ukaże się nakładem wytwórni Warner.

"Kiedy Stuart Price i ja zaczęliśmy pracować nad tą płytą, naszym manifestem było: musimy tańczyć, świętować i modlić się naszymi ciałami. Robimy to od tysięcy lat - to naprawdę praktyki duchowe. W końcu parkiet to przestrzeń rytualna. To miejsce, w którym łączysz się ze swoimi ranami, ze swoją kruchością. Rave to sztuka. Chodzi o przekraczanie własnych granic i łączenie się ze społecznością ludzi o podobnych poglądach. Dźwięk, światło i wibracje kształtują naszą percepcję, wprowadzają nas w stan transu. Powtarzalność basu nie tylko słyszymy, ale czujemy. Zmienia naszą świadomość i rozpuszcza ego oraz czas" - czytamy w zapowiedzi Madonny.

Madonna podzieliła się okładką nowego albumu. Znów sięgnęła po kontrowersję i taniec

Miłośnicy Królowej Popu poznali nie tylko tytuł i datę premiery albumu, lecz także mieli okazję zapoznać się z okładką! Obrazek, którym Madonna promuje swoje najnowsze wydawnictwo, to prowokacyjna fotografia przedstawiająca samą artystkę - siedzącą w wyzywającej pozie na tle minimalistycznej sceny, częściowo przesłonięta półtransparentnym welonem. U dołu kadru widzimy głośniki, które kojarzą się z klubową energią, znaną z ery "Confessions on a Dance Floor", sugerujące powrót piosenkarki do tanecznych brzmień.

Od premiery ostatniego albumu Madonny minęło siedem lat

67-letnia wokalistka wspominała o pomyśle na kontynuację "Confessions on a Dance Floor" już wiele miesięcy temu. W grudniu 2024 r. opublikowała w swoich mediach społecznościowych nagranie ze Stuartem Pricem - producentem kultowej płyty sprzed dwóch dekad. Wcześniej potwierdziła również powrót do wytwórni Warner Records, która wspierała artystkę od momentu debiutu, aż do "Hard Candy", który ukazał się w 2008 r.

Ostatnie wydawnictwo, którym Madonna podzieliła się ze słuchaczami, pochodzi z 2019 r. Po ukazaniu się "Madame X" amerykańska wokalistka opublikowała jeszcze dwie kompilacje z remiksami - "Finally Enough Love" oraz "Veronica Electronica" - a także współpracowała z muzykami takimi jak Beyonce, Sam Smith czy Fireboy DML.

