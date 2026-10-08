"Kochani, ze względów zdrowotnych muszę wycofać się ze wszystkich aktywności zawodowych, jakie miałem zaplanowane na październik i skupić się wyłącznie na powrocie do formy/zdrowia. Z całego serca przepraszam organizatorów wydarzeń oraz publiczność, z którą miałem się spotkać. Wracam w listopadzie, dbajcie o siebie!" - poinformował Ralph Kaminski w mediach społecznościowych i, choć powodem nagłej decyzji 35-latka okazały się problemy zdrowotne, piosenkarz nie ujawnił szczegółów swoich dolegliwości.

Ralph Kaminski ma za sobą pracowite sezony. Teraz postanowił skupić się na zdrowiu

Ralph Kaminski w marcu 2026 roku zaprezentował fanom swój najnowszy album "Góra" - to piąty krążek w karierze wokalisty, a zarazem jego czwarta autorska płyta. Materiał promowały utwory takie jak "Nie bój się na zapas!, otwiera się w nowym oknie", "Ostatni dzień lata", "List z wielkiego miasta" oraz "Ania, otwiera się w nowym oknie".

Artysta aż dwukrotnie ruszał w trasę koncertową, podczas której prezentował publiczności w całej Polsce premierowe piosenki na żywo. Pierwsza odsłona serii koncertów odbyła się w sezonie jesienno-zimowym, na przełomie ubiegłego i obecnego roku. Druga przypadła na lato, czyli okres plenerowych wydarzeń, dzięki czemu wokalista pojawił się m.in. na Męskim Graniu, Erste Letnich Brzmieniach oraz Open'er Festivalu. Niedawno wokalista poinformował o trzeciej, a zarazem finałowej części trasy promującej album "Góra".

Wokalista zaplanował kilkanaście koncertów w różnych zakątkach Polski - zdążył już zainaugurować trasę koncertem w Białymstoku, który odbył się 24 września br. Następny występ miał mieć miejsce 11 października w Suwałkach, jednak fani będą musieli poczekać na kolejne zawodowe kroki swojego idola, który przeznacza październik na dojście do siebie.

Jak wiadomo, nagłe zmiany w koncertowym grafiku dotyczą również jego gościnnych występów, m.in. podczas Koncertu "novOsiecka" w katowickim NOSPR oraz wydarzenia Beksiński.Live we wrocławskiej Hali Stulecia.

Polskie gwiazdy kierują w stronę Kaminskiego słowa otuchy. "Z dobrymi myślami ode mnie"

Niespodziewane ogłoszenie Ralpha Kaminskiego spotkało się z ciepłym odbiorem internautów, w tym polskich gwiazd, które zaczęły życzyć wokaliście w komentarzach pod postem szybkiego powrotu do zdrowia i koncertowania. Gesty wsparcia przekazały między innymi Joanna Kulig, Mela Koteluk czy Anna Korcz.

"Zdrowia. Najlepsze myśli dla Ciebie" - napisała Maja Ostaszewska, "Skutecznie do pełni zdrowia - z serca drogi R" - wrzuciła Katarzyna Nosowska, "Z dobrymi myślami ode mnie" - dodał Michał Pepol, a zdrowia pożyczyła Kaminskiemu również Karolina Korwin-Piotrowska.