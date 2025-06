Polska gwiazda była krytykowana za brak wykształcenia. Teraz jest idolką nastolatek

Krytykowano ją za to, że nie ukończyła szkoły i publiczne wpadki, ale sama otwarcie mówiła o swoich ograniczeniach i śmiała się z nich, pokazując, że każdy ma prawo do niedoskonałości. Z czasem zmieniła styl narracji na bardziej osobisty i szczery, stając się dla młodych fanów internetową powierniczką.

W wywiadach Mona otwarcie opowiada o bolesnej przeszłości: traumatyczne dzieciństwo, problemy rodzinne, rozwód rodziców oraz samotność w młodym wieku. To właśnie te przeżycia ukształtowały ją jako osobę i pozwoliły zbudować głęboką więź z odbiorcami, którzy dostrzegają w niej kogoś "prawdziwego". Dzięki swojej szczerości inspiruje młodych ludzi, pokazując, że nie trzeba ukrywać swoich słabości.

Muzyczna droga - od influencerki do artystki

Choć Monika zaczynała jako influencerka, szybko dostrzegła w muzyce pole do wyrażania siebie. Konsekwentnie pracowała nad głosem i tekstami, współpracując z młodymi producentami i rozwijając swój styl.

Jej muzyka to mieszanka popu, elektroniki i dance-popu, z tekstami mówiącymi o miłości, rozterkach i marzeniach młodego pokolenia. Prostota i emocjonalność utworów sprawiają, że trafiają one do serc słuchaczy, którzy cenią sobie szczerość i autentyczność. W 2021 roku brała udział w muzycznych projektach Team X, a w czerwcu 2025 roku ukazała się jej debiutancka EP-ka "Najgłębiej", która zyskuje coraz większe zainteresowanie fanów i krytyków.