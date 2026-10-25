Jeden Osiem L - Jak zapomnieć

Przyznam, że z uwagi na swoje hip-hopowe korzenie, pamiętam Jeden Osiem L głównie jako jeden z zespołów, któremu środowisko rapowe uknuło etykietkę "hip-hopolo". W mojej pamięci tkwi też bardzo ordynarne wysamplowanie fortepianu z utworu "Overcome" zespołu Live. Afera przy okazji ujawniła, że media za bardzo nie wiedzą, czym jest sampling. Dla mniej zaangażowanych słuchaczy był to natomiast ten moment olśnienia, w którym okazało się, że polscy raperzy potrafią wtłoczyć w swoje utwory więcej melodii i nawijać o uczuciach.

To piosenka skupiona głównie wokół tematu złamanego serca, rozstania i próby pogodzenia się z tym faktem. Jej epilog przyszedł niespodziewanie w 2001 roku: odpowiadający za wokale w tym numerze Łukasz z Jeden Osiem L przyznał wówczas, że zapomnieć się nie udało, ale poślubić jak najbardziej.

Zespół Jeden Osiem L Zawada AKPA

Kasia Klich - Lepszy model

A tu dla kontrastu hymn wszystkich kobiet, które mają dość swoich niedojrzałych partnerów. Od wydanego w 2002 roku utworu nie sposób było się odpędzić. Pochodził on z debiutanckiego albumu Kasi Klich o tym samym tytule i zapewne znacząco przyczynił się do zdobycia przez nią Fryderyka w kategorii "nowa twarz fonografii".

Co ciekawe, chociaż sama artystka była autorką tekstu (z niewiadomych powodów w wielu miejscach błędnie przypisywanego Reni Jusis), to trudno uznać go za autobiograficzny. Od 26 lat Kasia Klich tworzy bowiem duet życiowy i muzyczny z producentem muzycznym, Jarosławem "Yaro" Płocicą, i nie wydaje się, aby miała plany wymieniać go na lepszy model.

Jej najnowsze ruchy muzyczne bliższe electropopowi i avant-popowi wyraźnie pokazują natomiast, że powtórzenie sukcesu sprzed lat nie jest w żaden sposób jej celem. A to bardzo miło nastroiło na opublikowany w październiku album.

Zastanawiałem się przy okazji, czy skoro pojawia się tu Kasia Klich, nie umieścić też utworu "Rowery dwa" jej męża. Jednak na niekorzyść tej próby przemawiają nieświadome cytowania "Olewki" Yaro, z którymi dość regularnie spotykam się w życiu i chyba cytat tak się odkleił od źródła, że łatwo to uznać za swoisty kolejny sukces.

Gabriel Fleszar - Kroplą deszczu

Czy Gabriel Fleszar tego chce, czy nie, już zawsze kojarzony będzie z utworem "Kroplą deszczu" pochodzącym z albumu "Niespokojny" z 1999 roku. Ani kolejne solowe płyty, ani krążki nagrane z zespołem Candida nie przyniosły mu żadnych sukcesów. Próby reaktywacji kariery solowej doprowadziły go do udziału w pierwszej edycji The Voice of Poland.

Nawet jeżeli wówczas odpadł na etapie bitew, wydaje się, że świat po pewnym czasie uśmiecha się do Gabriela. Muzyk regularnie występuje na festiwalach muzycznych - najczęściej wykonując "Kroplą deszczu", ale jednak. Do tego aktualnie bierze udział w 23. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym całkiem niedawno dość brawurowo wcielił się w rolę… Bedoesa. Mnie jednak w pamięci utkwi jego występ na… OFF Festivalu 2022. Gabriel Fleszar pojawił się na scenie wraz zespołem Papa Dance, by wykonywać partie wokalne z albumu "Poniżej krytyki", które oryginalnie śpiewane były przez Kostka Joradisa.

Tak wyglądał Gabriel Fleszar na początku swojej kariery Niemiec AKPA

Rotary - Na jednej z dzikich plaż

Wyobraźcie sobie, że nagrywacie ogromny przebój kojarzony przez każdego, ale nazwa piosenki nie jest jego szlagwortem. Więc wpisujecie sobie w internecie "Lubiła tańczyć" - w końcu ta fraza tkwi wam najbardziej w głowie - po czym wyskakuje wam utwór okraszony zdjęciem Myslovitz.

Tak właśnie było z zespołem Rotary i utworem "Na jednej z dzikich plaż" z 1996 roku. Zanim słynny film został usunięty z internetu, odnotował przeszło 35 milionów odtworzeń. Rotary zawiesili działalność w 1998, by reaktywować się dekadę później na zaledwie cztery lata. Wtedy też wokalista Grzegorz Porowski i klawiszowiec Kamil Mikuła postanowili na gruzach swojego poprzedniego projektu utworzyć band Loka, który z powodzeniem działa do dziś.

De Su - Życie cudem jest

Jeżeli słuchacie tej piosenki i myślicie, że to przecież brzmi totalnie jak Varius Manx, to intuicja was nie myli. Wokalistki zespołu odpowiadały za chórki na albumie "Elf", a chwilę później Robert Janson - główny motor kreatywny Varius Manx - odwdzięczył się za ich udział, pisząc cały materiał na debiutancki krążek kobiecego tria zatytułowany po prostu… "De Su". I tak, "Życie cudem jest" wdarło się na listy przebojów, ale każda kolejna próba powtórzenia sukcesu kończyła się niepowodzeniem.

De Su zakończyły więc działalność w 2001 roku. Wysuwająca się na liderkę zespołu Małgorzata "Margo Su" Pruszyńska kontynuowała działalność solową, ale brak sukcesów doprowadził do zaniechania prób. W kolejnych latach wielokrotnie wspominała, że marzy jej się reaktywacja De Su, jednak osiągnięcia byłych koleżanek na innych polach działalności artystycznej skutecznie uniemożliwiały zgranie priorytetów. Jakiekolwiek nadzieje przerwała śmierć artystki - Małgorzata Pruszyńska zmarła w 2025 roku w wieku 60 lat.