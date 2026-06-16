Polsat powraca ze spektakularnym koncertem "Wrocław Przyszłości". Tegoroczna edycja odbędzie się w piątek, 30 czerwca na Placu Wolności w stolicy Dolnego Śląska, a telewizyjni widzowie będą mieli okazję obejrzeć transmisję na żywo, od godz. 19:55.

Kogo zobaczymy na scenie podczas koncertu "Wrocław Przyszłości"? Polsat zaprosił czołowe polskie gwiazdy!

Na scenie zaprezentują się artyści, którzy pochodzą z różnych muzycznych światów. Oryginalne sceniczne osobowości łączy ogromna wrażliwość i miłość do muzyki. Zobaczymy m.in. Edytę Górniak, czyli jedną z najbardziej charyzmatycznych wokalistek polskiej sceny, będzie też Margaret, okrzyknięta ikoną nowoczesnego popu. Na scenie pojawi się też gwiazda Eurowizji 2026 - Alicja Szemplińska. Nie może zabraknąć Jakuba Józefa Orlińskiego, czyli artysty docenianego na światowych scenach operowych za swoją muzyczną wszechstronność i świeże spojrzenie na klasykę.

W koncercie wezmą udział także Andrzej Piaseczny, od ponad 30 lat należący do czołówki polskich wokalistów, Ralph Kaminski, wyróżniający się swoim oryginalnym stylem i autentycznością oraz Janusz Radek, znany z wyrazistych i pełnych emocji interpretacji. Pojawi się jeszcze Gracjana Górka - młoda wokalistka z Lublina, która w reaktywowanym "Must Be The Music" poruszyła jurorów ambitnym repertuarem.

"Ubiegłoroczny koncert zorganizowany wraz z telewizją Polsat przy okazji święta Wrocławia cieszył się dużą popularnością i, także dzięki materiałom video, w atrakcyjny sposób zaprezentował złożoną historię naszego miasta w powojennych czasach" - mówi Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta. "W tegorocznej edycji chcemy wybiec w przyszłość przypominając, że Wrocław jako miasto nauki i możliwości, z którym warto związać swoje studenckie, zawodowe i rodzinne życie" - dodaje.

Na wrocławskiej scenie nie zabraknie gwiazd muzyki klasycznej!

Oprócz gwiazd muzyki rozrywkowej na wrocławskiej scenie zobaczymy Tarkowski Orkiestrę i Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej pod przewodnictwem Jacka Tarkowskiego. Wystąpi także Jadwiga Postrożny - solistka Opery Wrocławskiej, posługująca się mezzosopranem. U jej boku zobaczymy jeszcze Adama Michalika - tenora z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, współpracującego na co dzień z Operą Narodową i Narodowym Forum Muzyki.

Koncert wzbogacony zostanie nie tylko o nowe aranżacje znanych utworów, lecz także o nowoczesną scenografię i oprawę wizualną. Oglądający dostrzegą z pewnością inspirację współczesnym Wrocławiem - miastem otwartym, kreatywnym i zawsze patrzącym w przyszłość. Wydarzenie poprowadzą Agnieszka Hyży oraz Tomasz Wolny.

Produkcją koncertu zajmuje się Fabryka Spółka Realizatorów Filmowych i Telewizyjnych Sp. z o.o. Współproducentem wydarzenia jest Miasto Wrocław. Za reżyserię odpowiada Bolesław Pawica, a funkcję producenta kreatywnego pełni Pascal Litwin. Producentem audycji telewizyjnej jest Telewizja Polsat Sp. z o.o.

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