Oficjalna lista uczestników nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" wciąż się poszerza. Teraz do gwiazd, które spróbują swoich sił na parkiecie, dołączyła Kaeyra. Polsat przekazał wieści za pośrednictwem mediów społecznościowych, a wokalistka zasiadła na kanapie "halo tu polsat", aby opowiedzieć o towarzyszących jej emocjach.

"Mocny głos, energia i amerykański akcent! Prosto z Chicago na parkiet polskiej edycji 'Dancing with the Stars' - do naszego składu dołącza Karolina 'Kaeyra' Baran. Wokalistka i multiinstrumentalistka urodzona w Stanach Zjednoczonych, w 'American Idol' podbiła serce Simona Cowella, a ostatnio także serca polskich słuchaczy takimi hitami jak 'Sour' czy 'Kiss Kiss'. Sprawdzimy, jak poradzi sobie z tanecznym wyzwaniem. Hello, Kaeyra, witaj w 'Tańcu z gwiazdami'!" - czytamy na Instagramie.

Kaeyra opowiedziała o emocjach związanych z udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". "Strach, kompletny strach"

W niedzielny poranek Kaeyra zasiadła na kanapie "halo tu polsat" i w rozmowie z prowadzącym, Tomaszem Wolnym, opowiedziała o swoich odczuciach związanych z udziałem w tanecznym programie. Artystka zdradziła, że wiedziała o ogłoszeniu od dawna, ale dopiero teraz zaczęło docierać do niej, że naprawdę wystąpi na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Okazuje się, że do podjęcia wyzwania przekonały ją opowieści przyjaciół z branży, którzy mieli już okazję powalczyć o Kryształową Kulę. Co więc czuje obecnie Kaeyra?

"Strach, kompletny strach, ale też wiedziałam, że to jest super przygoda, bo dużo znajomych brało udział w tym programie i mówili, że to jest super doświadczenie i super przygoda, więc otworzyłam się na to" - powiedziała w śniadaniówce.

Kim jest Kaeyra? Wokalistka to nasz polski towar eksportowy!

Karolina Baran, którą słuchacze znają pod pseudonimem Kaeyra, zasłynęła dzięki swojemu udziałowi w programie "America's Got Talent". W 2018 r., na oczach milionów widzów, zyskała uznanie nie tylko publiczności, ale także surowego jurora Simona Cowella, który na castingu nie szczędził jej pochwał, podkreślając, że jest "materiałem na gwiazdę".

Prawdziwy przełom w karierze Kaeyry nastąpił jednak w 2023 r., kiedy artystka wzięła udział w amerykańskim "Idolu". Jej występy przyciągnęły uwagę jurorów, a szczególnie Katy Perry, która także dostrzegła w niej gwiazdorski potencjał. Choć Kaeyra nie wygrała programu, zyskała międzynarodową rozpoznawalność, a jej profil w mediach społecznościowych zaczął przyciągać rzesze nowych fanów. Podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Music Poland, a przeboje "Sour", "Kiss Kiss" czy "Keep Dreaming" zaczęły podbijać listy przebojów w Polsce oraz za granicą.

Ostatnio o Kaeyrze zrobiło się głośno za sprawą jej życia uczuciowego. Młoda gwiazda zaczęła bowiem spotykać się z Krzysztofem Zalewskim - jednym z czołowych muzyków polskiej sceny rockowej. Poruszenie wśród Polaków wywołał fakt, że parę dzieli spora różnica wieku. Piosenkarka ma bowiem obecnie 24 lata, a jej wybranek 41. "Ja na to tak nie patrzę. Dla mnie jest ważna osoba, jak się przy niej czuję (...) Wiek nie ma znaczenia" - podkreślała w rozmowie z Plotkiem Karolina, odnosząc się do krążącej w sieci krytyki.

Kto jeszcze wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Nowa, 19. edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a Polsat rozgrzewa internet kolejnymi ogłoszeniami. Dotychczas stacja zapowiedziała, że w programie wezmą udział zarówno artyści muzyczni, aktorzy, sportowcy, jak i twórcy internetowi. Wśród oficjalnie ogłoszonych gwiazd znaleźli się: Helena Englert, Mandaryna, Andrzej Rosiewicz, Piotr "Guma" Gumulec, Matteo Brunetti, Krzysztof Kwiatkowski, Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk, Monika Borzym oraz Dominik Rupiński.