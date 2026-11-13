Polka znalazła się wśród gwiazd Coachelli. Kim jest Maria Manow?

Organizatorzy Coachelli ogłosili program przyszłorocznej edycji. Festiwal ponownie odbędzie się podczas dwóch weekendów, od 9 do 11 oraz od 16 do 18 kwietnia 2027 roku. Piątkowe koncerty zamknie Dua Lipa, sobotnie Tame Impala, a w niedziele na głównej scenie wystąpi SZA. Daddy Yankee otrzymał osobne miejsce na plakacie z dopiskiem "In the Desert".

Na liście wykonawców znalazł się również londyński duet Bassvictim, który tworzą Maria Manow i producent Ike Clateman. Zagrają podczas obu festiwalowych sobót, 10 i 17 kwietnia. Tego samego dnia w Indio pojawią się m.in. Phoebe Bridgers, Weezer, Robyn, Måneskin, Martin Garrix i Steve Lacy.

Kim jest Maria Manow?

Maria Manow pochodzi z Bydgoszczy, gdzie chodziła do szkoły muzycznej. W wieku 16 lat przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, a później studiowała w londyńskim Goldsmiths. Ike'a Clatemana poznała w 2022 roku podczas studenckiego wyjazdu do Berlina. Początek tej znajomości nie należał do szczególnie udanych. Oboje wspominali później, że przy pierwszym spotkaniu zwyczajnie za sobą nie przepadali.

Kilka miesięcy później ponownie wpadli na siebie przed londyńskim klubem Peckham Audio. Tym razem szybko znaleźli wspólny język, a niedługo potem zaczęli nagrywać razem muzykę.

Bassvictim miesza klubową elektronikę z electroclashem, hyperpopem i witch house'em. Duet określa swoje brzmienie jako "basspunk". Jest w nim sporo basu, przesterów i estetyki przywołującej internet oraz londyńskie kluby z początku lat dwutysięcznych.

Pierwsze nagrania zaczęli publikować w 2023 roku. Większy rozgłos przyniosły im wydawnictwa "Basspunk" i "Basspunk 2", a później debiutancki album "Forever".

Z Open'era prosto na Coachellę

Bassvictim nie są zupełnie obcy polskiej publiczności. W lipcu 2026 roku zagrali na Alter Stage podczas Open'er Festivalu. Kilka miesięcy później wypełnili londyńskie Troxy, gdzie pojawiło się około 3,6 tys. osób.

6 listopada ukazał się ich drugi album "PEACE + WAR". Płyta liczy 19 utworów i powstała podczas pobytu muzyków w Wietnamie. Manow ponownie przemyciła na nią polskie elementy. Na trackliście znalazły się m.in. "Jagódki (Blueberries)" oraz "Czerwone Jabłuszko".



