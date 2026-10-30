Polski akcent w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" udowodnił, że rodacy wciąż potrafią chętnie promować polską kulturę. Wywiad Jimmy'ego Fallona z Veroniką Slowikowską szybko stał się viralem w sieci za sprawą popularnej polskiej przyśpiewki.

Kim jest Veronika Slowikowska? Wszyscy w popularnym show zaczęli śpiewać jej polskie "sto lat"

Gospodarz popularnego w Stanach Zjednoczonych telewizyjnego programu i zasiadająca na widowni publiczność odśpiewali po polsku "Sto lat" z okazji urodzin Veroniki Slowikowskiej. Najpierw w grę musiała wejść jednak żmudna nauka polskiego tekstu. Jak im poszło?

Jak się okazuje, Polka robi zawrotną karierę w USA. Pochodząca z Kanady aktorka zaledwie rok temu dołączyła jako komiczka do 51. sezonu kultowego programu satyrycznego telewizji NBC "Saturday Night Live". Już niedługo będzie można ją również zobaczyć na wielkim ekranie - zagra w komedii "Stephanie, Bride to be" obok Michaela Imperioliego i Amy Sedaris.

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Veronika Slowikowska urodziła się 29 października 1995 roku w Barrie w prowincji Ontario, niedługo po emigracji jej rodziców z Polski. Jest absolwentką Randolph College for the Performing Arts i aktorskiego konserwatorium w Kanadyjskim Centrum Filmowym. Karierę rozpoczęła w grupie improwizacyjnej Bad Dog Theatre Company, a z czasem zaczęła się pojawiać także w telewizji.

Aktorka, otwiera się w nowym oknie nie zapomina o swoich korzeniach i zawsze podkreśla, że w jej domu mówiło się po polsku. W wywiadzie dla polskiego magazynu "GQ" powiedziała: "Jedno z moich najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa: oglądam "Świat według Kiepskich" na kasecie VHS, którą przyniósł mój tata. (...) Pierogi, gołąbki, tym się żywił mój mózg, gdy jeszcze rósł".

Post Jimmy'ego Fallona z Veroniką przekroczył już 105 tys. polubień, a w komentarzach wspierają aktorkę polskie gwiazdy, między innymi Jakub Józef Orliński, Jerzy Dudek czy chociażby modelka Zuza Kołodziejczyk.

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