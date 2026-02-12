Polacy słyszeli w nim coś więcej. Tak narodził się hit PRL

Urszula Sipińska i piosenka "Chcę wyjechać na wieś"

Urszula Sipińska należała do grona artystek, które potrafiły łączyć popularność z wyrazistą osobowością artystyczną. Jej twórczość od początku wyróżniała się refleksyjnością i dbałością o przekaz, a nie jedynie o przebojowość. "Chcę wyjechać na wieś" doskonale wpisuje się w ten nurt. To utwór, który nie epatuje formą, lecz konsekwentnie buduje nastrój i znaczenie.

Piosenka pojawiła się na początku lat 80. i od razu zwróciła uwagę słuchaczy swoją prostotą oraz spokojnym tonem. Nie była manifestem ani protest songiem, raczej cichą deklaracją zmęczenia codziennością i potrzebą zmiany perspektywy. W tamtym czasie takie podejście trafiało do bardzo szerokiego grona odbiorców, którzy coraz częściej czuli przesyt miejskim rytmem życia.

O czym opowiada "Chcę wyjechać na wieś"?

Treść utworu koncentruje się wokół marzenia o ucieczce z miasta, ale nie w sensie dosłownej rezygnacji z dotychczasowego życia. Wieś staje się tu symbolem spokoju, uporządkowania i kontaktu z naturą, a także przestrzenią, w której człowiek może na chwilę zwolnić i odzyskać równowagę. To opowieść o potrzebie oddechu, nie o radykalnym zerwaniu.

Siła tej piosenki polega na tym, że nie narzuca interpretacji. Każdy słuchacz może odnaleźć w niej własne doświadczenia i własne pragnienia. Dla jednych jest to tęsknota za ciszą, dla innych za autentycznością, dla jeszcze innych za światem mniej podporządkowanym zegarkowi i obowiązkom. Dzięki temu utwór nie traci aktualności, mimo że powstał w zupełnie innych realiach społecznych.

Odbiór piosenki i jej miejsce w historii

"Chcę wyjechać na wieś" szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w repertuarze Urszuli Sipińskiej. Był chętnie grany w radiu i wykonywany na koncertach, a refren zapisał się w pamięci kilku pokoleń słuchaczy. W czasach, gdy codzienność bywała przytłaczająca, piosenka dawała namiastkę wolności i przestrzeń do marzeń.

Z biegiem lat utwór zaczął być odczytywany na nowo. Współczesne konteksty, takie jak moda na slow life, zmęczenie nadmiarem bodźców czy potrzeba życia bliżej natury, sprawiły, że piosenka zyskała dodatkowe znaczenia. To przykład kompozycji, która nie starzeje się wraz ze zmianą epoki, lecz dopasowuje się do kolejnych doświadczeń słuchaczy.

"Chcę wyjechać na wieś" a wybory życiowe artystki

Dla wielu odbiorców dodatkowego sensu nabiera fakt, że Urszula Sipińska z czasem wycofała się z intensywnego życia estradowego i skupiła się na pracy zawodowej poza sceną. Choć piosenka nie była autobiograficznym wyznaniem, z perspektywy lat bywa postrzegana jako spójna z jej życiowymi decyzjami i potrzebą niezależności.

Ten kontekst nie zmienia jednak podstawowego przesłania utworu. "Chcę wyjechać na wieś" pozostaje przede wszystkim opowieścią o uniwersalnym pragnieniu prostoty i wewnętrznego spokoju. To piosenka, która nie moralizuje i nie poucza, ale delikatnie przypomina, że czasem warto się zatrzymać i posłuchać własnych potrzeb.

Wystąpił na ramówce Polsatu i zapowiada nowy utwór. "Mam nadzieję, że latem będzie jak najwięcej grania" INTERIA.PL INTERIA.PL