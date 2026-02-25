"W 1996 roku we Wrocławiu skrzyknęło się kilku muzyków i powołali do życia zespół Rotary. W tym czasie popularnością w Polsce cieszył się britpop. I tym tropem poszła grupa. Wystartowali jak rakieta dzięki przebojowi 'Na jednej z dzikich plaż'. Utwór grany jest przez stacje radiowe do dziś" - pisał o zespole PAP.

Pochodzący z debiutanckiej płyty "Rotary" (1996) singel do dziś pozostaje największym hitem nieistniejącej już formacji i zarazem jednym z największych przebojów lat 90. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że przez wiele lat to nagranie w internetowej przestrzeni funkcjonowało jako utwór... Myslovitz.

30 lat "Na jednej z dzikich plaż". Jak Rotary stały się memem

Wszystko za sprawą internauty, który opublikował piosenkę w serwisie Youtube z tytułem "Lubiła tańczyć" i archiwalnym zdjęciem Myslovitz z Arturem Rojkiem w roli wokalisty. Wideo zanotowało ponad 35 mln, zanim po latach zostało usunięte z sieci. Całość zdążyła stać się bohaterem memów i internetowych żartów, z tekstem, że "nawet twoja matka myli cię z Rojkiem".

Autor tekstu i wokalista Rotary Grzegorz Porowski nazwał piosenkę "Na jednej z dzikich plaż" "wypadkiem przy pracy", co nie zmieniło jednak sytuacji, że dzięki temu utworowi Rotary zostało gwiazdą jednego przeboju.

W 2012 r. muzycy Rotary (Grzegorz Porowski i klawiszowiec Kamil Mikuła) stworzyli działającą do dziś grupę Loka. To właśnie pod tym szyldem szykują się do obchodów 30-lecia przeboju "Na jednej z dzikich plaż".

Grzegorz Porowski na czele grupy Loka podczas Sopot Top of The Top Festiwal w 2021 r. Karol Makurat Reporter

Wokalista w mediach społecznościowych wielokrotnie odnosił się do pomyłki z Myslovitz, podkreślając, że to on - razem z kompozytorem Radkiem Łuką - stworzył "Na jednej z dzikich plaż".

