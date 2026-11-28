Pod pseudonimem Savage kryje się Roberto Zanetti. Nazywany królem italo disco wokalista i producent współpracował m.in. z Ice MC, Coroną, Alexią (dla niej napisał wielki przebój "Uh La La La") czy Zucchero.

To właśnie razem z Zucchero (wówczas grającym na gitarze) stawiał pierwsze kroki w zespole Taxi.

"Pierwsze zespoły zakładałem już w szkole średniej. Potem rzuciłem studia - dla muzyki. Sukces wymaga odwagi, poświęceń, jest też wypadkową pracy i talentu. Ja wykorzystałem swój naturalny dar... Dar pisania prostych chwytliwych melodii, które poruszają serca ludzi" - opowiadał po latach Savage w rozmowie z "Tygodnikiem Siedleckim".

Savage - ikona italo disco

Italo disco bardzo dobrze radziło sobie w naszym kraju w latach 80. Szara PRL-owska rzeczywistość była doskonałym gruntem dla słonecznych przebojów. Nadawane w radiu piosenki były później nagrywane na kasety przez fanów spragnionych brzmień z Zachodu.

Savage błyskawicznie zdobył popularność nie tylko we Włoszech. Debiutancki album "Tonight" (1984) przyniósł takie przeboje, jak m.in. "Don't Cry Tonight", "Radio", "Tonight", "Time", "Love Again" czy "Only You". Ten ostatni dla wielu wręcz jest synonimem terminu italo disco.

"Ciągle słyszę od fanów, ile znaczy dla nich moja muzyka. Dzielą się swoimi przeżyciami. Pierwszy pocałunek przy 'Only you', pierwsza miłość przy 'Don't Cry Tonight'" - wspominał Savage w 2017 r.

W 1989 r. Włoch wystąpił na Sopot Festiwal. Jego 30-minutowy koncert transmitowany był do krajów Europy Wschodniej. Zgromadził przed telewizorami 100 milionów widzów. Od tego czasu regularnie odwiedza nasz kraj, występując dla kolejnego pokolenia fanów italo disco.

W kolejnej dekadzie ten gatunek mocno stracił na popularności, a uwagę słuchaczy zdobył z jednej strony gitarowy rock spod znaku grunge, a z drugiej rosnący w siłę hip-hop. Wówczas Savage zajął się pisaniem piosenek i produkcją tanecznych nagrań dla innych wykonawców jako Robyx. To wówczas powstały przeboje dla takich wykonawców, jak m.in. Ice MC ("Easy", "Think About the Way", "It's a Rainy Day"), Alexia ("Me And You", "Summer Is Crazy", "Number One", "Uh La La La", "The Music I Like", "Gimme Love", "Goodbye"), Corona ("The Rhythm of the Night") czy Double You ("Dancing with an Angel").

W 2001 r. wrócił do współpracy z dawnym przyjacielem Zucchero. Efektem ich współpracy był przebój "Sexy Thing (Baila)", który odniósł światowy sukces.

Po latach piosenki Savage spod znaku italo disco poznało kolejne młode pokolenie słuchaczy. Na fali tej nowej popularności powstała premierowa płyta "Eternity" z początku 2026 r., na której Włoch sięgnął do swoich korzeni z początku kariery. Całość kończy utwór "The End", w którym padają słowa "To nie jest koniec".

Na początku listopada na profilu Savage na Instagramie pojawiło się krótkie wideo, które jednak zaniepokoiło fanów. "Czy to jest koniec? Przychodzi moment, kiedy każda historia dociera do ostatniej strony. Kiedy gasną światła, kiedy kończą się oklaski, po życiu wypełnionym muzyką... pozostaje tylko jedno pytanie. Czy to jest koniec? Wkrótce" - czytamy.