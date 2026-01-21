Męskie Granie to projekt, który już od ponad 15 lat podbija serca polskiej publiczności. Latem jest jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych organizowanych w kraju - tuż obok festiwali takich jak Open'er, Pol'and'Rock czy OFF Festival. Łączy gatunki, promuje niszową muzykę alternatywną i szeroko pojęty rock, a przede wszystkim zaprasza do udziału nietypowe składy artystów, gromadząc pod scenami ogromne i zróżnicowane rzesze odbiorców.

Historia Męskiego Grania sięga 2010 r. - wtedy to utworzono pierwszą Orkiestrę Męskiego Grania, złożoną z kultowych polskich rockmanów i artysty hip-hopowego. W jej skład weszli: Wojciech Waglewski, Maciej Maleńczuk oraz AbradAb. Wspólnie stworzyli wówczas przebój "Wszyscy muzycy to wojownicy", dziś mający status kultowego.

Od tamtej pory co roku powoływana jest zupełnie nowa Orkiestra, która na potrzeby letniej trasy koncertowej przygotowuje repertuar, złożony z własnych interpretacji ważnych dla polskiego społeczeństwa piosenek. Dodatkowo nagrywa autorski hymn, promujący wydarzenie, który najczęściej staje się radiowym hitem.

Hymn Męskiego Grania z ogromnym sukcesem! Odsłuchano go 100 mln razy

Niemal wszyscy Polacy znają przeboje Męskiego Grania, takie jak "Elektryczny", "Wataha", "Nieboskłon", "Początek", "Świt" czy "Supermoce". Każdy z nich zyskał ogromną popularność i chętnie słuchany był nie tylko jednego lata. W 2021 r. powstał jednak hymn, który pobił wszystkie wcześniejsze propozycje Orkiestry na łopatki. Mowa o "I ciebie też, bardzo" - piosence Dawida Podsiadły, Darii Zawiałow i Vito Bambino, która właśnie przekroczyła magiczną barierę odtworzeń w serwisie Spotify.

Utwór już od samego początku cieszył się ogromną popularnością - zarówno wśród fanów Męskiego Grania (mimo tego, że odbiegał nieco od wcześniejszych, tradycyjnych, rockowych hymnów) jak i słuchaczy Podsiadły, Zawiałow oraz Vito. Teraz organizatorzy muzycznego wydarzenia przekazali oficjalnie, że dzięki nieustającej popularności piosence udało się przekroczyć próg 100 milionów odsłuchań na Spotify. "I ciebie też, bardzo" stało się tym samym jedynym polskim kawałkiem nierapowym, który osiągnął tak potężny wynik.

Hymn "I ciebie też, bardzo" ma na swoim koncie Fryderyka oraz inne ważne osiągnięcia

"I ciebie też, bardzo" może pochwalić się również innymi sukcesami. Autorzy hymnu mają na swoim koncie już m.in. dwie nominacje do nagrody Fryderyk - w kategoriach Teledysk roku oraz Utwór roku (w drugiej z wymienionych zwyciężyli) - oraz pierwsze miejsce na liście AirPlay - Top, czyli notowaniu najczęściej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych. Ponadto singiel osiągnął status podwójnie diamentowego, przekraczając liczbę 500 tys. sprzedanych kopii.

