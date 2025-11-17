Polacy kochają ich od lat. Poczuj magię występów Depeche Mode

W Polsce grupa Depeche Mode cieszy się niezwykłą popularnością od niemal samego początku istnienia - po raz pierwszy zagrali w naszym kraju 30 lipca 1985 roku na Torwarze w Warszawie (w składzie byli wówczas Alan Wilder, Andy Fletcher, Martin Gore i Dave Gahan), a oklaskiwało ich wtedy ok. 10 tys. fanów. Był to początek subkultury depeszowców nad Wisłą, a całość obrosła legendą.

To właśnie zdjęcie publiczności z koncertu na Torwarze trafiło ostatecznie na okładkę polskiego wydania książki "Depeche Mode: Live". Fotografię wykonał nieżyjący już Wojciech Frelek.

Autorami albumu są Dennis Burmeister i Sascha Lange, mający w dorobku książkę "Depeche Mode: Monument".

Depeche Mode: Od zadymionych pubów po wyprzedane trasy koncertowe

"Wizualnie oszałamiająca podróż przez cztery dekady międzynarodowego koncertowania. Poczuj magię występów na żywo zespołu Depeche Mode!" - zapowiada firma SQN.

"Depeche Mode zachwyca fanów na całym świecie od dziesięcioleci. Od pierwszych występów w zadymionych pubach przed garstką widzów po wyprzedane trasy koncertowe dla milionów fanów - ogromny sukces zespołu wynika w dużej mierze z niezrównanych występów na żywo" - czytamy.

Okładka książki "Depeche Mode: Live" materiały prasowe

Nowa książka skupia się na koncertach brytyjskiej grupy, która od 1980 r. podbija serca milionów fanów na całym świecie. Po śmierci Andy'ego Fletchera w 2022 r. obecnie zespół jest duetem (wokalista Dave Gahan oraz gitarzysta i klawiszowiec Martin Gore), który na żywo wspierają Christian Eigner (perkusja, klawisze) i Peter Gordeno (klawisze, bas).

Wydawnictwo zawiera mnóstwo wcześniej niepublikowanych zdjęć, nieznanych materiałów oraz ekskluzywnych wywiadów.

