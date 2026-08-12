Pola zdradza, jaką ma relację z Wiśniewskim. "To wymaga dużo komfortu"

Pola Wiśniewska wychowuje sześcioro dzieci, dlatego organizowanie rodzinnych wyjazdów wymaga od niej sporo przygotowań nawet bez uwzględniania trwającego rozwodu. Jak zauważyła w rozmowie, rodzicielstwo i wypoczynek rzadko idą ze sobą w parze, a wakacyjna logistyka pozostaje wyzwaniem niezależnie od sytuacji między dorosłymi.

W przypadku Falco Amadeusa i Noëla Cloé rodzice z wyprzedzeniem ustalili, z kim chłopcy spędzą poszczególne tygodnie. Dzięki temu każde z nich może samodzielnie przygotować plan wyjazdu lub innych zajęć, bez konieczności ciągłego dopasowywania swoich zamierzeń do drugiej strony.

"U nas jest o tyle prościej, że my już mamy podzielony wcześniej ten kalendarz. Wiemy, który tydzień jest czyj. Wiem, że w danym tygodniu są dzieci ze mną i ja wtedy planuję, i tak samo robi tata dzieci" - wyjaśniła Pola.

Dodała, że starają się przestrzegać wcześniejszych ustaleń, ponieważ przewidywalny rytm daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Jeśli w kalendarzu pojawia się zmiana, synowie dowiadują się o niej odpowiednio wcześniej, aby nowa sytuacja nie była dla nich zaskoczeniem.

Wspólny wyjazd z Michałem Wiśniewskim nie wchodzi w grę

Podczas rozmowy pojawił się także temat byłych partnerów, którzy mimo rozstania nadal wyjeżdżają razem z dziećmi. Pola pozytywnie oceniła takie rozwiązanie, lecz przyznała, że ona i Michał nie osiągnęli jeszcze etapu, na którym czuliby się swobodnie podczas wspólnych wakacji.

"Na łączone wakacje jeszcze nas nie stać, ponieważ to wymaga dużo takiego komfortu emocjonalnego przede wszystkim" - powiedziała, odnosząc się nie do finansów, ale do napięcia towarzyszącego zakończeniu ich związku.

Wiśniewska konsultowała tę kwestię z psycholożką, która zwróciła uwagę, że spokojne spotkania obojga rodziców mogą służyć dzieciom i pokazywać im, że mama oraz tata nadal potrafią przebywać razem. Warunkiem pozostaje jednak opanowanie wzajemnych emocji, ponieważ wymuszona bliskość i wyczuwalne napięcie mogłyby przynieść odwrotny skutek.

"Te emocje muszą być poukładane, żeby sobie nie zaszkodzić i dziecku przede wszystkim nie zaszkodzić tym napięciem" - zaznaczyła Pola. Nie wykluczyła, że z czasem uda im się spotykać w takim gronie, jednak obecnie każde z rodziców organizuje czas z synami we własnym zakresie.

Rozstanie Michała i Poli Wiśniewskich

Pola i Michał Wiśniewscy pobrali się w 2020 roku, a w marcu 2026 roku poinformowali o zakończeniu związku. Ich sprawa rozwodowa jest w toku, natomiast w ostatnich miesiącach oboje kilkukrotnie odnosili się publicznie do rozpadu małżeństwa.

Dodatkowe emocje pojawiły się po tym, jak lider Ich Troje potwierdził, że ponownie związał się z Mandaryną. Pola i Michał przedstawiali później różne wersje dotyczące początku tej relacji, co doprowadziło do kolejnej wymiany komentarzy w mediach.



