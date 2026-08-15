Pola Wiśniewska zamieściła wymowny opis. Fani odczytali go jednoznacznie

Życie prywatne Michała Wiśniewskiego ponownie znalazło się w centrum zainteresowania. Muzyk potwierdził, że wrócił do Mandaryny, tymczasem jego małżeństwo z Polą nie zostało jeszcze formalnie zakończone.

Pola Wiśniewska nie komentuje każdego doniesienia dotyczącego męża. Na Instagramie opublikowała jednak krótki wpis, w którym odniosła się do własnego samopoczucia.

"Nie ma co pisać, wszystko widać. Dobrze jest. Choć droga do tego miejsca nie była prosta i nie raz brakowało sił" - napisała.

Nie wskazała, czy miała na myśli sam rozwód, spór z mężem, czy wszystkie zmiany, z którymi musiała zmierzyć się w ostatnich miesiącach. Jej obserwatorzy odczytali te słowa jako komentarz do rozstania.

Pola Wiśniewska otrzymała wsparcie od internautek

Pod wpisem pojawiły się wiadomości od kobiet, które również przechodzą przez rozpad związku. Jedna z nich zapewniła Polę, że "po ciężkich czasach zawsze wschodzi słońce". Inna otwarcie opisała stres towarzyszący jej każdego dnia.

"Zmagam się obecnie z podobną sytuacją, rano wstaję ze ściśniętym brzuchem i pełnym wachlarzem objawów somatycznych. Mam dla pani dużo empatii i życzę nam obu, żebyśmy wyszły na prostą jak najszybciej" - napisała.

Wiśniewska coraz częściej pojawia się w mediach. Niedawno odwiedziła studio "Dzień Dobry TVN", gdzie rozmawiała o planowaniu wakacji po rozstaniu i dzieleniu opieki nad dziećmi.

Ona i Michał nie zamierzają organizować wspólnych wyjazdów. Ustalili wcześniej kalendarz, według którego synowie spędzają czas z każdym z rodziców. Takie rozwiązanie ma im pomóc uniknąć dodatkowych nieporozumień.

Co z rozwodem Michała i Poli Wiśniewskich?

Pierwsza rozprawa odbyła się w czerwcu. W kolejnym miesiącu sąd wydał postanowienie dotyczące kontaktów muzyka z synami. Według informacji przekazanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie następny termin nadal nie został wyznaczony.

Postępowaniu towarzyszy zainteresowanie wywołane związkiem Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. Pola twierdziła, że ich relacja zaczęła się wcześniej, niż oboje podawali. Lider Ich Troje i jego była żona zaprzeczali natomiast, że doszło do zdrady.

W najnowszej publikacji Pola nie wspomniała o tej sprawie. Zamiast komentować kolejne doniesienia, ograniczyła się do zapewnienia, że po trudnym okresie jest już w lepszym miejscu.