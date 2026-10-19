Pola Wiśniewska usunęła tatuaże związane z Michałem Wiśniewskim. "Razem były kompletne"

Po krótkiej przerwie w aktywności na Instagramie Pola Wiśniewska wróciła do kontaktu z obserwatorami. W weekend zorganizowała sesję pytań i odpowiedzi. Jeden z internautów poruszył temat usuniętego tatuażu, który był związany z jej małżeństwem z liderem Ich Troje, Michałem Wiśniewskim.

Pola nie pozostawiła pytania bez odpowiedzi. Wyjaśniła, że wzory zostały stworzone jako element wspólnej kompozycji. Osobno nie miały one większego sensu: "Tylko w połączeniu z tatuażem Michała tworzył całość. Same w sobie były fragmentem, razem były kompletne" - pisała na Instagramie.

Decyzja w czasie rozstania

Życie prywatne lidera Ich Troje od lat przyciąga uwagę fanów i mediów. Obecnie zainteresowanie koncentruje się na zakończeniu jego związku z piątą żoną. Kolejnym doniesieniom o rozwodzie towarzyszą informacje o zejściu z jedną z byłych partnerek - Mandaryną.

Michał Wiśniewski poinformował o rozstaniu z Polą w marcu 2026 roku, po sześciu latach małżeństwa. Pierwsza rozprawa rozwodowa odbyła się w czerwcu, ale nie zakończyła postępowania. Choć para nie jest już razem, formalnie nadal pozostaje małżeństwem.

Wiadomo już, że sprawa będzie miała ciąg dalszy dopiero wiosną 2027 roku. Zainteresowanie wzbudziła również objętość dokumentacji. Według publicznej wypowiedzi lidera Ich Troje pozew Poli miał liczyć około 700 stron. Wiśniewski deklarował ostatnio, że pozostaje z żoną w kontakcie i zależy mu na dobrych relacjach przede wszystkim ze względu na ich synów.

Usunięty tatuaż Poli Wiśniewskiej Instagram @wisniewska_pola materiał zewnętrzny



