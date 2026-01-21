Pola Wiśniewska otwarcie o kryzysie w małżeństwie. "Koniec to inna forma początku"

W ostatnim czasie głośno mówi się o kryzysie w piątym małżeństwie Michała Wiśniewskiego . Nie tak dawno wokalista Ich Troje wraz z żoną Polą zapowiadał, że rozpoczęła się budowa ich wymarzonego domu. W opublikowanym na oficjalnym profilu artysty na YouTube'ie nagraniu ujawniono, że intensywna praca połączona z wychowywaniem dzieci i zajmowaniem się budową negatywnie odbiło się na relacji pary. "Mamy bardzo poważny kryzys w związku, bo nie spędzamy ze sobą czasu" - mówił Michał Wiśniewski.

Mimo ograniczonej obecności Poli Wiśniewskiej w mediach społecznościowych w ostatnim czasie, zdecydowała się ona opublikować na swoim Instagramie obszerny wpis. W poście otworzyła się na temat swojej relacji z piosenkarzem, opowiadając o początku ich związku i obecnej sytuacji. Zwróciła ona szczególną uwagę na fakt, że z czasem znacząco zmienia się perspektywa w stosunku do spraw, które początkowo wydawały się problematyczne.

"Pamiętaj, że koniec to inna forma początku. Ile razy mówiłyśmy sobie, że już nie damy rady. Że to naprawdę koniec. Że już nic się nie wydarzy, nie zakochamy się, niczego nie zaczniemy, a to, co ważne, mamy już za sobą. A potem mija czas. Nie dzieje się nic szczególnego. Po prostu kolejne dni przychodzą jeden po drugim. Czasem jest ciężko, czasem nawet bardzo i długo nic się nie poprawia. Ale! W końcu wszystko nabiera sensu. Uczucie porażki i końca zmienia się w radości i ekscytację, które niesie za sobą początek. Pamiętajcie o tym dziewczyny za każdym razem, kiedy zwątpicie w siebie, w innych, w to, czy jeszcze cokolwiek dobrego Was spotka" - czytamy.