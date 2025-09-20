Pola Maj to wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, do tej pory znana przede wszystkim z duetu Pola Chobot & Adam Baran.

Artystka obecnie zdecydowała się iść solową drogą. Na koncie ma już pierwszy singel - "To twoja wina".

"Teraz idzie krok dalej, prezentując kompozycję odważniejszą, pełną nieoczywistych zestawień i muzycznych niuansów. 'Wyjmij mnie' potwierdza, że Pola Maj nie boi się sięgać po środki artystyczne, które budują nie tylko piosenkę, ale pełne doświadczenie muzyczne" - czytamy w zapowiedzi wspomnianego, drugiego singla.

Pola Maj z drugim singlem "Wyjmij mnie"

"Nowy utwór Poli Maj to wyjątkowa podróż muzyczna, w której kontrasty odgrywają kluczową rolę. Delikatne, niemal bajkowe smyczki zestawione zostały z brudnym, gitarowym brzmieniem, a dźwięk kościelnych dzwonów i oniryczny omnichord nadają całości mistycznego charakteru. Ten gęsty, wielowarstwowy krajobraz dźwiękowy spaja wyrazisty, równy beat, który wprowadza hipnotyzujący rytm i sprawia, że słuchacz nie może oderwać się od tej opowieści" - głosi opis utworu.

Nieprzypadkowo pojawia się tam również odniesienie do Davida Lyncha: "Podobnie jak w jego filmach, także w muzyce Poli Maj rzeczywistość miesza się z onirycznym lękiem, podskórną niepewnością i emocjonalnym napięciem. 'Wyjmij mnie' to utwór wielowymiarowy - szczery i teatralny, intymny i monumentalny, subtelny i pełen dramatyzmu. Taka wielowarstwowość sprawia, że słuchanie staje się rodzajem zanurzenia w świat sprzeczności, napięć i ukrytego piękna".