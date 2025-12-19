Pogrzeb Magdy Umer. Tak pożegnano ikonę polskiej poezji śpiewanej

O śmierci Magdy Umer poinformował jej syn Franciszek Przeradzki. U 76 letniej wokalistki w lipcu tego roku wykryto guza. Zaledwie miesiąc później okazało się, że jest to nowotwór złośliwy. We wrześniu poddała się operacji, która chwilowo dała rodzinie nadzieję, lecz w listopadzie stan zdrowia piosenkarki znacząco się pogorszył.

"Otoczona troską fantastycznych lekarzy z Banacha, bliskich na miejscu i niepoliczalnej grupy ludzi, którym na Tobie zależało. Wzruszyłabyś się, jakbyś zobaczyła, ile osób napisało coś miłego. Regularnie powtarzałaś kogo obchodzi los starszej pani, kto będzie chciał słuchać twoich piosenek? Obchodzi. Słuchają" - pisał syn Magdy Umer.

Pogrzeb Magdy Umer

Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się 19 grudnia 2025 r. o godzinie 9:00 w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Magda Umer wychowywana była w ateistycznej rodzinie, choć jako dorosła osoba, przyjęła chrzest. Mimo tego zdecydowano się na świeckie pożegnanie w kameralnej sali.

Na miejscu pojawili się nie tylko bliscy artystki, jej znajomi, ale również osoby, które razem z nią rozwijały sektor kultury. Wśród zgromadzonych znaleźli się m.in.: Andrzej Seweryn, Marta Kuligowska, Zbigniew Zamachowski, Emilia Krakowska, Hanna Śleszyńska, Gabriela Muskała czy Wojciech Mann.

Choć sama uroczystość pogrzebowa miała miejsce na warszawskich Powązkach, Magda Umer pochowana zostanie w innym miejscu - na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ulicy Żytniej w Warszawie. Zgodnie z jej wolą, spocznie obok zmarłego w 2019 roku męża Andrzeja Przeradzkiego.

Szczególną uwagę zwrócił fakt, że na urnie widniało inne imię i nazwisko, niż to, z którym przez lata kojarzona była piosenkarka. Na urnie pojawiło się jej prawdziwe nazwisko - Małgorzata Umer-Przeradzka. Tuż obok urny zobaczyć mogliśmy wyjątkowe zdjęcie artystki wśród słoneczników oraz liczne wieńce poświęcone zmarłej.

