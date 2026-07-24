Wokalistka i skrzypaczka Joanna Słowińska, nazywana "pierwszą damą polskiego folku", zmarła w wieku 55 lat. Od dłuższego czasu zmagała się z poważną chorobą nowotworową.

Ostatnie pożegnanie odbyło się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Po mszy św. zmarła została pochowana w Alei Zasłużonych. W gronie żałobników znalazł się m.in. Maciej Miecznikowski, który śpiewał z Joanną Słowińską w przebojowym "Tryptyku Świętokrzyskim", czyli oratoriach Piotra Rubika.

Rodzina przed pogrzebem zwróciła się z prośbą do uczestników o wsparcie dla Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko", która opiekował się Joanną Słowińską podczas jej choroby.

Pogrzeb Joanny Słowińskiej Zobacz galerię + 4

"Po uroczystości pogrzebowej zapraszamy WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POŻEGNANIA na otwarte spotkanie na Wesołej w Krakowie. Chcemy stworzyć przestrzeń zarówno na wspólne milczenie, rozmowy, jak i na muzykę: na śpiew, granie - na bycie razem i celebrację życia Joanny. Od godziny 16.30 drzwi otwiera dla nas: 'Wesoła Immersive' (Kraków, ul. Kopernika 17a), zapraszamy tam na kawę, herbatę, mały poczęstunek. Zapraszamy też do naszej Strefy Nowej (obok, ul. Kopernika 19) i na Łąkę na Wesołej, pod modrzewia, jak ostatnio" - zapraszali najbliżsi Joanny Słowińskiej, czyli jej mąż Jan Słowiński (razem tworzyli festiwal EtnoKraków/Rozstaje) oraz ich dzieci, z którymi wielokrotnie współpracowała na muzycznej scenie: Stanisław Słowiński i Zosią Słowińska-Brózda.

Radio Kraków przypomniało archiwalną rozmowę z Joanną Słowińską już po jej diagnozie. "Pierwszego dnia powiedziałam im: 'Błagam, nie płaczcie nade mną'. Rozumiałam, że to jest proces. Dla nich to było trudniejsze niż dla mnie" - mówiła o swojej rodzinie.

Kim była Joanna Słowińska?

Urodzona w 1971 r. w Strzelcach Krajeńskich pieśniarka i skrzypaczka związana była głównie ze sceną folkową. Realizowała się też w piosence literackiej, teatralnej, filmowej (była m.in. dwukrotną finalistką Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, laureatką Superjedynki TVP na festiwalu opolskim).

Szeroką popularność Joanna Słowińska zdobyła dzięki występom w oratoriach spółki Piotr Rubik (muzyka) i Zbigniew Książek (teksty) - "Świętokrzyska Golgota", "Tu es Petrus" i "Psałterz wrześniowy", które złożyły się na "Tryptyk Świętokrzyski". Pracowała też z Bartłomiejem Gliniakiem ("Siedem pieśni Marii", "Oratorium kalwaryjskie") i Zygmuntem Koniecznym.

Była współzałożycielką grupy Muzykanci, z którą koncertowała na licznych imprezach nurtu folk / world music na całym świecie (Rozstaje/Etno Kraków, Skrzyżowanie Kultury, Ehtnoport, WOMEX, WOMAD Chile, Budapest Folk Festival).

Występowała w większości krajów Europy (m.in. w ramach prestiżowego brytyjskiego festiwalu Petera Gabriela WOMAD UK), w USA (NY Broadway Symphony Space, Chicago Cultural Center), w Azji (Gruzja, Korea Południowa, Indie), w Ameryce Południowej (WOMAD Chile). Koncertowała z zespołem złożonym z krakowskich instrumentalistów, z kwintetem Stanisława Słowińskiego i z grupą Muzykanci.

Jako solistka form kantatowych koncertowała pod batutą m.in. Jerzego Maksymiuka, Alexandra Liebreicha, Diego Navarro, Marka Mosia, Michała Dworzyńskiego, Jerzego Salwarowskiego. Współpracowała ze Stanisławem Słowińskim w ramach autorskich projektów muzycznych, jak i wykonując partie wokalne form kantatowych ("Zielnik polski") i partie solowe widowisk baletowych ArtColor Ballet w reż. Agnieszki Glińskiej z muzyką Stanisława Słowińskiego i tekstami Jana Słowińskiego ("Bursztynowe drzewo", "Zeus i Europa").

Wielokrotnie występowała z towarzyszeniem najważniejszych polskich orkiestr (m.in. NOSPR / Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Polska Orkiestra Radiowa Polskiego Radia, AUKSO - Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra Filharmonii Krakowskiej).

Współpracowała m.in. z Zygmuntem Koniecznym (m.in. projekty: "Wyspiański Koniecznego", "Konieczny w teatrze Staniewskiego", "Serce moje gram", "Norwid bezdomny - Bal", "Noc listopadowa"; partie wokalne kompozycji Zygmunta Koniecznego do filmu Marty Meszarosz: "Niepochowany"), z Jarosławem Besterem (projekt "Bal u Pana Boga"), z Elliotem Goldenthalem - w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie wykonując solowe partie wokalne z filmu "Frida" z towarzyszeniem dedykowanego projektowi międzynarodowego zespołu muzyków.

Przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowana Medalem Gloria Artis - Zasłużony Kulturze (2013), przez Prezydenta Krakowa odznaczeniem: Honoris Gratia - przyznanym za szczególne zasługi dla kultury Krakowa i promocji kultury Krakowa na świecie.