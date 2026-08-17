Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej. Spoczęła u boku ukochanego

Iga Cembrzyńska zmarła 30 lipca 2026 roku, w wieku 87 lat. Informację o odejściu artystki przekazał ks. Andrzej Luter, duszpasterz środowisk twórczych.

Ceremonia rozpoczęła się mszą na placu Teatralnym. Po nabożeństwie uczestnicy pogrzebu udali się na Powązki Wojskowe, gdzie złożono urnę z prochami artystki.

Spoczęła obok Andrzeja Kondratiuka

Cembrzyńska została pochowana w kwaterze rodzinnej, obok męża, reżysera Andrzeja Kondratiuka oraz jego brata Janusza Kondratiuka. Przez wiele lat tworzyli z Andrzejem Kondratiukiem nie tylko małżeństwo, ale także artystyczny duet.

Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej AKPA AKPA

W jej ostatnim pożegnaniu uczestniczyli bliscy, przedstawiciele świata filmu i kultury, dawni współpracownicy oraz osoby, które ceniły jej dorobek.

Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej AKPA AKPA

Cembrzyńska należała do najbardziej wyrazistych postaci polskiej kultury. Wystąpiła m.in. w filmach "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Gwiezdny pył" i "Hydrozagadka", a publiczność znała ją również jako piosenkarkę i wykonawczynię m.in. utworu "W siną dal".

Jej działalność obejmowała ponadto pracę scenariuszową i producencką. Pozostawiła po sobie dorobek łączący film, muzykę i autorską twórczość.