Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej. Spoczęła u boku ukochanego

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

W poniedziałek, 17 sierpnia, odbyły się uroczystości pogrzebowe Igi Cembrzyńskiej. Aktorka, wokalistka, scenarzystka i producentka filmowa spoczęła na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w rodzinnym grobie związanym z rodziną Kondratiuków.

Iga Cembrzyńska została pochowana 17 sierpnia 2026 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach obok Andrzeja Kondratiuka.
17 sierpnia odbył się pogrzeb Igi CembrzyńskiejAKPA AKPA

Iga Cembrzyńska zmarła 30 lipca 2026 roku, w wieku 87 lat. Informację o odejściu artystki przekazał ks. Andrzej Luter, duszpasterz środowisk twórczych.

Ceremonia rozpoczęła się mszą na placu Teatralnym. Po nabożeństwie uczestnicy pogrzebu udali się na Powązki Wojskowe, gdzie złożono urnę z prochami artystki.

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Spoczęła obok Andrzeja Kondratiuka

Cembrzyńska została pochowana w kwaterze rodzinnej, obok męża, reżysera Andrzeja Kondratiuka oraz jego brata Janusza Kondratiuka. Przez wiele lat tworzyli z Andrzejem Kondratiukiem nie tylko małżeństwo, ale także artystyczny duet.

marmurowa urna z tabliczką imienną, ustawiona pośród bukietów świeżych kwiatów w jasnych kolorach
Pogrzeb Igi CembrzyńskiejAKPA AKPA

W jej ostatnim pożegnaniu uczestniczyli bliscy, przedstawiciele świata filmu i kultury, dawni współpracownicy oraz osoby, które ceniły jej dorobek.

Nagrobek pokryty licznymi kolorowymi kwiatami i wiązankami z widoczną tabliczką z imieniem i nazwiskiem Igi Cembrzyńskiej oraz datą śmierci.
Pogrzeb Igi CembrzyńskiejAKPA AKPA

Cembrzyńska należała do najbardziej wyrazistych postaci polskiej kultury. Wystąpiła m.in. w filmach "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Gwiezdny pył" i "Hydrozagadka", a publiczność znała ją również jako piosenkarkę i wykonawczynię m.in. utworu "W siną dal".

Jej działalność obejmowała ponadto pracę scenariuszową i producencką. Pozostawiła po sobie dorobek łączący film, muzykę i autorską twórczość.

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