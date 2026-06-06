W rywalizacji o opolskie statuetki stanęła plejada znanych nazwisk. Na deskach amfiteatru wystąpili m.in. Michał Wiśniewski, Patrycja Markowska, Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy czy aktor Sebastian Fabijański. Gremium jurorskie (w skład którego weszli m.in. Piotr Metz, Halina Mlynkova i Marek Sierocki) było jednogłośne - nagroda powędrowała w ręce Sargisa, śpiewającego utwór "Ziemia". Chwilę później okazało się, że ten sam wybór podjęli telewidzowie, przyznając artyście Nagrodę Publiczności im. Karola Musioła.

Wrócił do Opola po siedmiu latach. Kim jest Sargis Davtyan?

Dla wokalisty o ormiańskich korzeniach nie jest to pierwszy opolski sukces. Urodzony w Armenii Sargis przeniósł się z rodziną do Polski, gdy miał zaledwie dwa lata. Widzowie mogą kojarzyć go z telewizyjnego formatu "Szansa na sukces", jednak największy dotychczasowy rozgłos przyniósł mu występ w opolskim amfiteatrze siedem lat temu. W 2019 roku wygrał koncert Debiutów, brawurowo wykonując piosenkę "Powiedz".

Potencjał wokalny Sargisa od dawna dostrzegają tuzy polskiej muzyki rozrywkowej. Jego głos publicznie doceniły m.in. Edyta Górniak i Natalia Kukulska, a nawet zapraszały go do wspólnych występów na scenie. Choć muzyk mocno podkreśla swoje przywiązanie do kultury Armenii i regularnie odwiedza ojczyznę, to właśnie na polskim rynku konsekwentnie buduje swoją pozycję.

Artysta ma przed sobą jasne cele. Jak zdradził już kilka lat temu, jego największym zawodowym pragnieniem pozostaje występ na scenie Konkursu Piosenki Eurowizji. Jak widać po tegorocznych opolskich Premierach - Sargis potrafi przekuć marzenia w spektakularny sukces.

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