Podhalański ogień z liryczną nostalgią. FiśBanda z nową płytą "Jak te góry kocham cię"
W dniu premiery nowej płyty "Jak te góry kocham cię" teledysk do tytułowego nagrania prezentuje grupa FiśBanda. Na czele formacji stoi Andrzej Jarząbek "Fiś", nazywany "Paganinim Podhala". Folkowy zespół ma na koncie współpracę z m.in. Kayah, Haliną Mlynkovą, Edytą Geppert i Zbigniewem Namysłowskim.
"My nie odgrywamy muzyki folkowej, my jesteśmy folkiem. A nasza muzyka to pop - popularna muzyka rozrywkowa Karpat" - mówi Andrzej Jarząbek Fiś.
Album "Jak te góry kocham cię" FiśBandy promuje singel o tym samym tytule. To utwór o miłości wielkiej i niezmiennej jak góry, i jak one niewzruszonej upływającym czasem. Autorem tekstu jest pochodzący z Poznania muzyk i wokalista Mikołaj Jaroszyk (m.in. Yaroshick, Burn This Song, tworzony z siostrą Natalią Safran duet The Forevers).
FiśBanda z nową płytą "Jak te góry kocham cię"
19 października podczas Festiwalu Inspirowane Górami w Zakopanem odbędzie się koncert promocyjnego nowego albumu, a zespół zapowiada kolejne występy w całej Polsce.
"To zestaw zarówno ludowych jak i autorskich pieśni i melodii, urzekających klimatem Tatr, bałkańską energią i wszystkim co najpiękniejsze w muzyce etnicznej od Dunajca po Dunaj. To podhalański ogień przeplatany liryczną nostalgią" - czytamy w materiale o płycie.
Do singla "Jak te góry kocham cię" powstał teledysk nakręcony przez Walk Pictures.
FiśBanda zaprasza w podróż przez muzyczne Karpaty, a całość ma spadać na słuchacza "jak halny z gór". W nagraniach płyty obok lidera (wokal, skrzypce) udział wzięli: Stanisław Rzadkosz (akordeon, chórki), Robert Czech (kontrabas, cymbały węgierskie), Paweł Dziedzina (altówka, chórki) i Wojciech Zieliński (perkusja). Gościnnie wsparli ich trębacz Przemek Sokół (znawca muzyki bałkańskiej i założyciel Sokół Orkestar) oraz młoda jazzowa wokalistka o wyjątkowej barwie głosu, Anna Jarząbek.
Grupa ma na koncie współpracę z m.in. Kayah, Haliną Mlynkovą, Edytą Geppert, Dikandą, Hajlanderami, Jazgotem, orkiestrą Jana Stokłosy i Zbigniewem Namysłowskim.