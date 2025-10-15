"My nie odgrywamy muzyki folkowej, my jesteśmy folkiem. A nasza muzyka to pop - popularna muzyka rozrywkowa Karpat" - mówi Andrzej Jarząbek Fiś.

Album "Jak te góry kocham cię" FiśBandy promuje singel o tym samym tytule. To utwór o miłości wielkiej i niezmiennej jak góry, i jak one niewzruszonej upływającym czasem. Autorem tekstu jest pochodzący z Poznania muzyk i wokalista Mikołaj Jaroszyk (m.in. Yaroshick, Burn This Song, tworzony z siostrą Natalią Safran duet The Forevers).

FiśBanda z nową płytą "Jak te góry kocham cię"

19 października podczas Festiwalu Inspirowane Górami w Zakopanem odbędzie się koncert promocyjnego nowego albumu, a zespół zapowiada kolejne występy w całej Polsce.

"To zestaw zarówno ludowych jak i autorskich pieśni i melodii, urzekających klimatem Tatr, bałkańską energią i wszystkim co najpiękniejsze w muzyce etnicznej od Dunajca po Dunaj. To podhalański ogień przeplatany liryczną nostalgią" - czytamy w materiale o płycie.

Do singla "Jak te góry kocham cię" powstał teledysk nakręcony przez Walk Pictures.

FiśBanda zaprasza w podróż przez muzyczne Karpaty, a całość ma spadać na słuchacza "jak halny z gór". W nagraniach płyty obok lidera (wokal, skrzypce) udział wzięli: Stanisław Rzadkosz (akordeon, chórki), Robert Czech (kontrabas, cymbały węgierskie), Paweł Dziedzina (altówka, chórki) i Wojciech Zieliński (perkusja). Gościnnie wsparli ich trębacz Przemek Sokół (znawca muzyki bałkańskiej i założyciel Sokół Orkestar) oraz młoda jazzowa wokalistka o wyjątkowej barwie głosu, Anna Jarząbek.

Grupa ma na koncie współpracę z m.in. Kayah, Haliną Mlynkovą, Edytą Geppert, Dikandą, Hajlanderami, Jazgotem, orkiestrą Jana Stokłosy i Zbigniewem Namysłowskim.

