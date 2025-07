Lola Young została w tym roku wyróżniona tytułem wschodzącej gwiazdy podczas gali Ivor Novello Awards, a wcześniej była nominowana do BRIT Awards w kategorii najlepsza popowa artystka. Od tego czasu współpracowała m.in. z Tylerem, The Creatorem ("Like Him") oraz Lil Yachtym ("Charlie").

24-letnia wokalistka z południowego Londynu ma na koncie ponad miliard streamów, a jej platynowy singel "Messy" z albumu "This Wasn't Meant For You Anyway" (2024) przez cztery tygodnie utrzymywał się na szczycie brytyjskiej listy przebojów.

Lola Young singlem "d£aler" zapowiada nową płytę. Kiedy premiera "I'm Only F**king Myself"?

Gwiazda tegorocznej edycji Open'er Festivalu w Gdyni prezentuje nowy singel "d£aler", którym zachwycił się już m.in. Elton John. Piosenka zapowiada album "I'm Only F**king Myself", którego premiera zaplanowana jest na 19 września.

Choć "d£aler" opowiada o trudnej drodze Loli i jej zmaganiach z autodestrukcyjnymi impulsami, całość ubrana jest w jedną z najbardziej chwytliwych melodii na płycie. Piosenka bazuje na pulsującym bicie, syntezatorach i dźwiękach szarpanej gitary, a tekst należy do najbardziej osobistych na całym krążku.

W pracy nad trzecim albumem wokalistkę wsparli Manuka oraz SOLOMONOPHONIC (m.in. Doja Cat, SZA). Mroczne piosenki z "I'm Only F**king Myself" poruszają temat autodestrukcji i ucieczek w używki, które prowadzą do nihilizmu.

Kim jest Lola Young?

Lola Young to 24-letnia wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów z południowego Londynu. Mimo że zadebiutowała dopiero w 2019 roku, zdążyła już zdobyć uznanie krytyków i słuchaczy. Wyróżnia ją niezwykle mocny wokal, bezkompromisowa charyzma oraz teksty pełne emocji i humoru.

Urodzona 4 stycznia 2001 roku, Young dorastała w domu pełnym muzyki. Jako nastolatka pisała własne utwory, a swoje umiejętności szlifowała w prestiżowej Brit School - tej samej, którą ukończyły Adele, Amy Winehouse i Leona Lewis. Jej charakterystyczny głos jest często porównywany do wymienionych legend. W wieku 18 lat podpisała pierwszy duży kontrakt, co zapoczątkowało jej dynamiczną karierę.

Lola Young zwróciła na siebie uwagę dzięki swoim pierwszym EP-kami "Renaissance" i "After Midnight", a także albumowi "My Mind Wanders And Sometimes Leaves Completely", w którym porusza temat relacji, samoakceptacji i zdrowia psychicznego. Jednak największy przełom w jej karierze nastąpił w 2024 roku, gdy jej singiel "Messy" stał się viralem na TikToku i trafił na światowe listy przebojów.

