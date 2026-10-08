Rihanna ma na swoim koncie osiem albumów studyjnych, masę prestiżowych nagród, kultowych hitów, tras koncertowych i współprac. "Good Girl Gone Bad, otwiera się w nowym oknie", "ANTI", "Unapologetic" i "Talk That Talk" to tylko kilka z wielu kultowych krążków popularnej wokalistki.

Rihanna jest mamą trójki dzieci. Na co dzień promuje też markę "Fenty Beauty"

Artystka promowała swoje albumy podczas trwania wielu tras koncertowych, a ostatnimi czasy, pomijając oczywiście głośny występ na Super Bowl w 2023 roku, karierę muzyczną odstawia na dalszy plan. Zanim Rihanna skupiła się na promowaniu swojej marki "Fenty Beauty", była też piosenkarką, o czym co jakiś czas żartuje w swoich social mediach.

Przypomnijmy, iż wokalistka jest matką trójki dzieci - na świecie pojawił się syn RZA Athelston Mayers (ur. 13 maja 2022 roku), Riot Rose Mayers (ur. 3 sierpnia 2023 roku) oraz córka Rocki Irish Mayers (ur. 13 września 2025 roku). Z A$AP Rockym Rihanna od lat tworzy zgraną relację.

Choć swój ostatni album Rihanna wydała w 2016 roku, nadzieje na jej kolejny ruch w muzyce nie gasną. "ANTI", bo tak właśnie artystka zatytułowała krążek, jest po dziś dzień uznawany za jeden z lepszych albumów w karierze piosenkarki. Uważają tak nie tylko fani Rihanny, ale i ona sama - w wywiadach wielokrotnie podkreślała, że następca "ANTI" musi zostać skrupulatnie dopracowany, aby mógł dorównać poprzednikowi. "Work", "Kiss It Better, otwiera się w nowym oknie", "Love on the Brain" i "Needed Me" to tylko kilka kawałków z ósmej płyty wokalistki, które na stałe zapisały się jako kultowe w dyskografii barbadoskiej artystki.

Rihanna podała liczbę niewydanych utworów. Wystarczy wykonać matematyczny rachunek

Rihanna wzięła udział w transmisji "Fenty Beauty" na TikToku. W trakcie promocji nowych produktów własnej marki, wokalistka odpowiedziała na pytanie fana o to, ile niewydanych utworów ma aktualnie w swoim "muzycznym skarbcu".

Gwiazda sprytnie odwołała się do "Gloss Bomb Vault", czyli zestawu "Fenty Beauty" zawierającego 10 produktów: "Jeśli w jednym takim skarbcu jest 10 produktów, to ja mam co najmniej 17 takich skarbców".

Wygląda więc na to, że w swoim muzycznym archiwum emerytowana wokalistka może mieć co najmniej 170 nieopublikowanych utworów.

Choć w lipcu 2026 roku Rihanna niezapowiedzianie wróciła na scenę podczas koncertu Jaya-Z, wykonane wówczas "Run This Town" oraz "Bitch Better Have My Money" wcale nie gwarantują stałego powrotu gwiazdy do świata muzyki. Na platformie X coraz częściej spekuluje się jednak, iż Rihanna planuje ponownie powiększyć rodzinę.