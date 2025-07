Urodzony 26 lipca 2000 roku Oskar Cyms w ostatnich latach znacząco zyskał na popularności. 25-latek chwalić się może zwycięstwem w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w 2018 roku, występem na Top of the Top Sopot Festival 2024, gdzie otrzymał Bursztynowego Słowika, oraz wydaniem dwóch albumów "Nigdy wcześniej" i "Szkic i Kontury" .

Na swoim koncie ma również szereg przebojów takich jak "Daj mi znać", "Niech mówią", "Na niebie", czy "Do gwiazd", które pokryły się platyną. Ostatni z wymienionych pojawił się w ścieżce dźwiękowej do filmu "Akademia Pana Kleksa". Nie jest to z resztą jego pierwszy utwór wykorzystany w filmie. Kawałek "My Girl" usłyszeć możemy w "365 dni".