Niall Horan 5 czerwca tego roku podzielił się z fanami swoim czwartym solowym krążkiem w karierze, zatytułowanym "Dinner Party". Następca "The Show" z 2023 r. okazał się świetnie przyjętym albumem, którego tematyka obraca się wokół miłości piosenkarza do jego wieloletniej partnerki. Wydawnictwo promowały single takie jak tytułowy "Dinner Party", "Little More Time" oraz "End of an Era".

Już niedługo piosenkarz znany dzięki boysbandowi One Direction wyruszy w trasę koncertową "Dinner Party: Live on Tour", podczas której romantyczne utwory z nowego albumu wybrzmią na żywo w całej Europie. Tournee rozpocznie się 22 września w Birmingham w UK. Następnie muzyk odwiedzi m.in. Manchester, Glasgow, Londyn, Berlin, Kopenhagę, Amsterdam, Mediolan, Paryż czy Dublin. Europejska część trasy zakończy się 16 listopada koncertem w Belfaście. W 2027 r. Irlandczyk wyruszy w trasę po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Niall Horan powraca do Polski! Irlandczyk wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie już w listopadzie

Jednym z przystanków na nadchodzącej trasie będzie także Polska! Po udanym koncercie w marcu 2024 r. w łódzkiej Atlas Arenie artysta powraca do naszego kraju, aby zaśpiewać w Tauron Arenie Kraków. Wydarzenie będzie miało miejsce 3 listopada, a jego organizatorem jest firma Live Nation Polska.

Bilety trafiły do regularnej sprzedaży 2 kwietnia tego roku, lecz część wejściówek wciąż jest dostępna. Ceny zaczynają się od 249,90 złotych - za najwyższe trybuny. Wejściówki na płytę najbliżej sceny to koszt 349,90 złotych.

Jakiś czas temu Niall Horan ogłosił, że jego gościem specjalnym na większości europejskiej części trasy "Dinner Party: Live on Tour" będzie Flowerovlove. To pseudonim artystyczny Joyce Cissé, brytyjskiej piosenkarki, autorki tekstów, producentki i modelki, która zadebiutowała w 2020 r. i od tamtego momentu wydała już trzy EP-ki. Ma na swoim koncie ponad 90 mln streamów, a jej singiel "BOYS" doceniła sama SZA. Flowerovlove jako support wystąpi także na polskim koncercie Irlandczyka.

Kim jest Niall Horan? Zaczynał jako członek globalnego fenomenu, czyli One Direction

Niall Horan to pochodzący z Mullingar w Irlandii 32-letni artysta, którego muzyczna kariera rozpoczęła się jeszcze w czasach nastoletnich, od słynnego boysbandu One Direction. W 2010 r. u boku Harry'ego Stylesa, Zayna Malika, Liama Payne'a i Louis'ego Tomlinsona podbił serca jurorów brytyjskiego "X Factor", a następnie także milionów fanów z całego świata. Zespół przez kilka lat kariery sprzedał ponad 80 milionów płyt i wielokrotnie koncertował na największych stadionach, lansując hity "What Makes You Beautiful", "Steal My Girl", "Live While We're Young" czy "Night Changes".

W 2015 r. grupa One Direction ogłosiła zakończenie działalności (po wcześniejszym odejściu Zayna), a każdy z wokalistów poszedł swoją drogą, rozwijając osobne kariery. Debiut solowy Nialla Horana miał miejsce w 2017 r. za sprawą albumu "Flicker", który dotarł na 1. miejsce listy Billboard 200. Na płycie znalazły się przeboje takie jak "Slow Hands" czy dwukrotnie platynowa ballada "This Town". W 2020 r. Horan powtórzył sukces z krążkiem "Heartbreak Weather", który znalazł się na szczycie listy U.K.'s Official Albums oraz zestawienia Billboard's Top Album Sales. Trzecie wydawnictwo - "The Show" - również znalazło się na pierwszym miejscu tych notowań, a także list w wielu innych krajach. Promujący je singiel "Heaven" był numerem jeden na globalnej i amerykańskiej liście Spotify.