The Weeknd jest obecnie w trakcie stadionowej trasy koncertowej "After Hours Til Dawn Tour", którą promuje trylogię albumów "After Hours" (2020), "Dawn FM" (2022) i "Hurry Up Tomorrow" (2025). W letnich miesiącach zawitał do Europy, gdzie zagrał m.in. w Mediolanie, Frankfurcie, Nicei, Londynie, Monachium, Kopenhadze, Manchesterze. Pojawił się także w Polsce - 4 i 5 sierpnia dał dwa niezapomniane, czterogodzinne show na PGE Narodowym w Warszawie. Obecnie tournee przeniosło się do Azji, gdzie artysta odwiedza m.in. Japonię, Koreę Południową oraz Tajlandię.

Ujawnia, że przestał myśleć o emeryturze. "The Weeknd nigdzie się nie wybiera"

Tuż przed tym, jak The Weeknd wyruszył w stadionową trasę w mediach pojawiły się spekulacje na temat jego emerytury. Gwiazdor sam wspominał w wywiadach o tym, że rozważa zakończenie działalności pod słynnym pseudonimem. Teraz, w rozmowie z "GQ Hong Kong" ujawnił, że całkowicie zmienił zdanie! Wszystko przez ostatnie miesiące wypełnione koncertami, w których dostał ogromne uznanie od swoich słuchaczy. To pozwoliło mu dostrzec, jak bardzo ceni swoją pracę.

"To prawdziwy przywilej móc robić to, co robię. Nie ma drugiej takiej pracy. Przez ostatni rok byłem ogromnie wdzięczny za to, co mnie spotkało. Będę to robił tak długo, jak tylko będę mógł. The Weeknd nigdzie się nie wybiera" - powiedział Abel Tesfaye w nowej rozmowie.

Pierwszy raz pomyślał o zakończeniu działalności jako The Weeknd po tym, jak stracił głos. "Kiedy jest właściwy moment, żeby odejść?"

Wokalista po raz pierwszy publicznie wspomniał o możliwym pożegnaniu się z projektem The Weeknd ponad rok temu. Do refleksji skłonił go koncert w Los Angeles w 2022 r., przy okazji którego amerykański gwiazdor całkowicie stracił głos. W późniejszej rozmowie z "Variety" wyjaśniał, że zatrzymał się wtedy na chwilę i zastanowił nad swoją dalszą karierą oraz życiem.

"Wiedziałem, że naprawdę muszę usiąść i poukładać sobie życie. Zrozumieć, co się wydarzyło, zmierzyć się z tym, wyciągnąć z tego wnioski i zacząć od nowa. Przeżyłem coś w rodzaju załamania psychicznego i właśnie o tym w dużej mierze opowiada album 'Hurry Up Tomorrow'" - mówił Tesfaye.

Piosenkarz zastanawiał się wówczas, czy ma jeszcze coś więcej do powiedzenia jako The Weeknd. Po dziesiątkach sukcesów i setkach nagranych numerów chciał odmiany. "Kiedy jest właściwy moment, żeby odejść, jeśli nie wtedy, gdy jesteś u szczytu? Kiedy ludzie poznają mnie już zbyt dobrze, przychodzi czas, żeby zmienić kierunek" - wyjawiał 36-latek.

Presja sprawiła, że zaczął myśleć o emeryturze. To miał być koniec The Weeknd!

The Weeknd podkreślał, że myślał o zakończeniu działalności głównie przez presję związaną ze słynnym pseudonimem. Jego kariera była w tamtym momencie niekończącym się pościgiem za nagrodami, wyprzedanymi koncertami i sukcesami streamingowymi. Jednocześnie nie ukrywał, że nigdy nie zrezygnuje całkowicie z muzyki.

"Nie sądzę, żebym mógł przestać to robić. Wszystko musi jednak stanowić dla mnie wyzwanie. A na tym etapie The Weeknd, czymkolwiek właściwie jest, został już przeze mnie opanowany" - mówił w przeszłości artysta. Z czasem jednak zrezygnował z chęci podjęcia innego projektu i pozostał wierny The Weeknd.