Do ujawnionych wcześniej wykonawców, wśród których znaleźli się m.in. Tame Impala, Raye, The Neighbourhood, Sombr oraz Patti Smith Quartet, dołączyła kolejna artystka. Pierwszą potwierdzoną dzisiaj gwiazdą jest Robyn. Szwedzka wokalistka i producentka powraca na Open'er Festival dokładnie po ośmiu latach przerwy!

Na scenie obecna jest od lat 90., zyskała pozycję absolutnej ikony dzięki odważnej fuzji nośnych melodii, klubowej elektroniki i emocjonalnej głębi. Utwory pokroju "Dancing on My Own", "Call Your Girlfriend" czy "With Every Heartbeat" stały się hymnami pokolenia, a wspomniany singiel "Dancing on My Own" uznawany jest dziś za kamień milowy współczesnego popu, notujący setki milionów odsłuchów. Jej dorobek ukształtował całe pokolenie współczesnych twórców - o inspiracji jej muzyką otwarcie mówili m.in. Taylor Swift, Charli XCX, Carly Rae Jepsen czy Troye Sivan. Do Gdyni piosenkarka przywiezie zarówno klasyki, jak i kompozycje z najnowszego, marcowego albumu zatytułowanego "Sexisistential".

Foals dołączają do składu Open'er 2027!

Kolejnym potwierdzonym wykonawcą w został zespół Foals. Brytyjczycy pojawią się w Gdyni już pierwszego dnia imprezy - w środę, 30 czerwca, przejmując stery na Tent Stage.

Grupa z Oksfordu od dwóch dekad uchodzi za jeden z najbardziej konsekwentnych zespołów na światowej scenie indie rocka. Słynący z ogromnej energii scenicznej muzycy mają na koncie szereg nagród oraz hymny pokolenia, takie jak "My Number", "Spanish Sahara" czy "Mountain at My Gates".

"Foals! Dwie dekady działalności i status jednego z kluczowych zespołów brytyjskiego rocka, a do tego specjalne miejsce w sercu Open'era. Widzimy się po 11 latach!" - zapowiadają organizatorzy.

Kto jeszcze zagra na Open'er 2027?

Dzisiejsze zapowiedzi poszerzają już imponujące grono wykonawców potwierdzonych we wcześniejszych rzutach. W dotychczas ogłoszonym programie oprócz wymienionych wyżej artystów znaleźli się również Ellie Goulding, 5 Seconds of Summer, Adéla i underscores

Nadchodząca edycja Open'er Festival obędzie się od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku. Tradycyjnie już tłum festiwalowiczów z całego świata spotka się na otwartej przestrzeni lotniska Gdynia-Kosakowo. Sprzedaż wejściówek oraz karnetów na wydarzenie prowadzona jest za pośrednictwem oficjalnej strony imprezy.



