Po ośmiu latach Robyn powróci nad Bałtyk! Open'er 2027 odsłania kolejne karty

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Organizatorzy jednego z największych letnich wydarzeń muzycznych w kraju podzielili się kolejną porcją wieści. Do line-upu dołącza postać, która przed laty zawładnęła sercami polskiej publiczności, a na jej ponowny przyjazd nad Bałtyk fani musieli czekać niemal dekadę!

Robyn, dołącza line-upu festiwalu Open'er 2027. Organizatorzy odkrywają kolejne karty
Robyn wystąpi na Open'erzeGus StewartGetty Images

Do ujawnionych wcześniej wykonawców, wśród których znaleźli się m.in. Tame Impala, Raye, The Neighbourhood, Sombr oraz Patti Smith Quartet, dołączyła kolejna artystka. Pierwszą potwierdzoną dzisiaj gwiazdą jest Robyn. Szwedzka wokalistka i producentka powraca na Open'er Festival dokładnie po ośmiu latach przerwy!

Na scenie obecna jest od lat 90., zyskała pozycję absolutnej ikony dzięki odważnej fuzji nośnych melodii, klubowej elektroniki i emocjonalnej głębi. Utwory pokroju "Dancing on My Own", "Call Your Girlfriend" czy "With Every Heartbeat" stały się hymnami pokolenia, a wspomniany singiel "Dancing on My Own" uznawany jest dziś za kamień milowy współczesnego popu, notujący setki milionów odsłuchów. Jej dorobek ukształtował całe pokolenie współczesnych twórców - o inspiracji jej muzyką otwarcie mówili m.in. Taylor Swift, Charli XCX, Carly Rae Jepsen czy Troye Sivan. Do Gdyni piosenkarka przywiezie zarówno klasyki, jak i kompozycje z najnowszego, marcowego albumu zatytułowanego "Sexisistential".

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Kolejne gwiazdy dołączają do Open'er Festival 2027! Wielki powrót po 25 latach

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Foals dołączają do składu Open'er 2027!

Kolejnym potwierdzonym wykonawcą w został zespół Foals. Brytyjczycy pojawią się w Gdyni już pierwszego dnia imprezy - w środę, 30 czerwca, przejmując stery na Tent Stage.

Grupa z Oksfordu od dwóch dekad uchodzi za jeden z najbardziej konsekwentnych zespołów na światowej scenie indie rocka. Słynący z ogromnej energii scenicznej muzycy mają na koncie szereg nagród oraz hymny pokolenia, takie jak "My Number", "Spanish Sahara" czy "Mountain at My Gates".

"Foals! Dwie dekady działalności i status jednego z kluczowych zespołów brytyjskiego rocka, a do tego specjalne miejsce w sercu Open'era. Widzimy się po 11 latach!" - zapowiadają organizatorzy.

Kto jeszcze zagra na Open'er 2027?

Dzisiejsze zapowiedzi poszerzają już imponujące grono wykonawców potwierdzonych we wcześniejszych rzutach. W dotychczas ogłoszonym programie oprócz wymienionych wyżej artystów znaleźli się również Ellie Goulding, 5 Seconds of Summer, Adéla i underscores

Nadchodząca edycja Open'er Festival obędzie się od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku. Tradycyjnie już tłum festiwalowiczów z całego świata spotka się na otwartej przestrzeni lotniska Gdynia-Kosakowo. Sprzedaż wejściówek oraz karnetów na wydarzenie prowadzona jest za pośrednictwem oficjalnej strony imprezy.


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