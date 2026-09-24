Marek Dutkiewicz żałuje, że spotkali się tak późno

W rozmowie z Anną Rusowicz w Polskim Radiu RDC Marek Dutkiewicz wspominał współpracę z Krajewskim. Nie ukrywał przy tym ogromnego uznania dla jego kompozytorskiego talentu.

"Bardzo późno, niestety. Bardzo późno spotkaliśmy się na naszej drodze z Sewerynem Krajewskim, którego zawsze podziwiałem za jego ewidentny talent, za lekkość pisania, za taką melodyjną frazę" - mówił.

Trudno się dziwić temu niedosytowi. Dutkiewicz napisał teksty do takich przebojów jak "Jolka, Jolka pamiętasz", "Słodkiego, miłego życia", "Aleja gwiazd" czy "Dmuchawce, latawce, wiatr". Krajewski z kolei stworzył dziesiątki melodii, które na stałe weszły do historii polskiej muzyki.

Marek Dutkiewicz, Seweryn Krajewski East News East News

Stworzyli razem tylko niewielki fragment muzycznej historii

Panowie zdążyli jednak połączyć siły. Jednym z efektów ich współpracy została piosenka "Dziś Bar Nostalgia", wykonywana przez Joannę Dark. Muzykę napisał Krajewski, a tekst Dutkiewicz.

Dziś właśnie ten utwór pozostawia spory niedosyt. Skoro tak doświadczeni twórcy potrafili znaleźć wspólny język, naturalnie pojawia się pytanie, ile piosenek mogłoby powstać, gdyby ich drogi przecięły się kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wcześniej.

Sam Dutkiewicz najwyraźniej ma podobne odczucia. W rozmowie szczególnie podkreślał łatwość, z jaką Krajewski tworzy charakterystyczne, melodyjne kompozycje.

Seweryn Krajewski znów dał o sobie znać

Krajewski od dawna stroni od typowego życia gwiazdy, dlatego jego najnowszy ruch był dla słuchaczy sporą niespodzianką. Album "Nowy dom" pojawił się bez dużej kampanii i przypomniał, że kompozytor nadal tworzy.

Na płycie znalazło się 12 utworów. Część z nich słuchacze mogli znać wcześniej, ale materiał zawiera również nowe nagrania.

Dla Dutkiewicza talent Krajewskiego nie jest jednak żadnym odkryciem. Podziwiał go od dawna. Szkoda tylko, że na wspólne pisanie piosenek trafili na siebie tak późno.



