Regina Pisarek na świat przyszła 25 marca 1939 roku. Już jako dziecko przejawiała zamiłowanie do muzyki, choć prawdziwą karierę zaczęła dopiero w 1958 roku, zdobywając trzecie miejsce w konkursie Polskiego Radia dla piosenkarzy amatorów. Dalej rozwijała się pod okiem Juliana Sztatlera, co otworzyło jej drzwi do dalszej kariery.

Kariera Reginy Pisarek

Lata 60. były dla Reginy Pisarek wyjątkowo owocne. W 1963 roku otrzymała nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie oraz Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu i wylansowała przeboje takie jak "Nie warto było" czy "Co to za miłość".

Jej kariera rozwinęła się również poza granicami Polski. Koncertowała w ZSRR, Czechosłowacji czy NRD. Później podjęła się również pracy na Zachodzie. Prowadziła tam audycje radiowe i nagrywała ciepło przyjmowane utwory. Nie spodobało się to jednak władzom PRL-u, które po powrocie artystki do Polski znacząco utrudniały jej dalszy rozwój.

Co ciekawe, jeszcze przed wyjazdem na Zachód, uznanie wobec Reginy Pisarek wyraził nawet Edward Gierek. Później musiała się ona jednak mierzyć z cenzurą, odmowami uczestnictwa na festiwalu w Opolu czy znikomą emisją utworów w radiu.

Jej kariera w zasadzie zakończyła się nieprzyjemną sytuacją na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Cenzura wprowadziła zmiany w utworze, z którym wielokrotnie nagradzana tam artystka miała się zaprezentować, w wyniku czego całkowicie zrezygnowała ze swojego występu.

Tragiczne okoliczności śmierci Reginy Pisarek

Do momentu zmiany ustroju w Polsce, wokalistka oddała się pracy pedagogicznej. W latach 90. zdecydowała się jednak powrócić na scenę, co jak sama przyznała w jednym z wywiadów, nie tylko poprawiło jej sytuację finansową, ale na nowo pozwoliło cieszyć się życiem: "Odkąd wznowiłam występy, moja sytuacja finansowa znacznie się poprawiła, a udane życie osobiste sprawia, że przeżywam drugą młodość. Osiągnęłam spokój wewnętrzny i nie narzekam na zdrowie".

22 stycznia 1998 roku doszło jednak do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęła Regina Pisarek. Artystka wracała do domu, gdy doszło do zderzenia czołowego z pojazdem kierowanym przez nietrzeźwego kierowcę. W zdarzeniu życie stracił również członek rodziny artystki, a pozostali trzej pasażerowie odnieśli poważne obrażenia. Sprawca wypadku skazany został na 8 lat pozbawienia wolności. Grób Reginy Pisarek znajduje się na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

