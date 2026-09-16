Po intensywnym koncertowym lecie Julia Wieniawa odpoczywa na hiszpańskich wakacjach. Chwali się zjawiskowymi kadrami!

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Julia Wieniawa ma za sobą intensywny sezon koncertowy i zawodowy. W lecie zagrała na kilku festiwalach, po czym dołączyła do jury powracającego na antenę Polsatu "Tańca z Gwiazdami". Wreszcie zdecydowała się więc na zasłużony odpoczynek. W jej mediach społecznościowych pojawiły się kadry z hiszpańskich wakacji, na które 27-latka wybrała się z koleżankami. "Lecę na chwilę odpocząć" - napisała.

Julia Wieniawa w czarnej sukni z białym akcentem, pozująca na tle ścianki 'POLSAT HIT FESTIWAL'.
Julia Wieniawa wyleciała na wakacje po intensywnym sezonie koncertowymPiotr Matusewicz East News

Julia Wieniawa jest jedną z czołowych przedstawicielek młodego pokolenia w polskim show-biznesie. Swoją karierę rozpoczęła jako aktorka serialowa i filmowa (największą popularność przyniosła jej rola w "Rodzince.pl"), a z czasem spróbowała swoich sił także jako wokalistka, influencerka oraz bizneswoman. Obecnie przyznaje, że jej największą pasją jest muzyka. Ma na swoim koncie dwa albumy długogrające - "Omamy" oraz "Światłocienie" - a także hity takie jak "Nie muszę", "Sobą tak" czy "Kocham", liczne współprace m.in. z Kubą Karasiem, Kizo czy Maciejem Musiałowskim, a także występy na największych festiwalach w Polsce.

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Artystka ma za sobą niezwykle intensywne lato. W minionych miesiącach skupiła się na swojej karierze wokalistki i wyruszyła w plenerową trasę koncertową, wciąż promując album "Światłocienie". Występowała w ramach Erste Letnie Brzmienia w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, a na zakończenie festiwalowego lata zaprezentowała się podczas Great September w Łodzi.

Pod koniec plenerowego sezonu koncertowego Wieniawa wydała także nowy singiel, zatytułowany "27 (Do gwiazd!)". Wraz z początkiem września zaczęła również sprawdzać się w nowej roli - jako jurorka programu "Taniec z Gwiazdami". W Polsacie ocenia postępy gwiazd u boku Iwony Pavlović, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody, i jak do tej pory okazuje się najmniej surową członkinią jury.

Julia Wieniawa wyleciała na zasłużony urlop do Hiszpanii. Chwali się zjawiskowymi kadrami

Po premierze drugiego odcinka "Tańca z Gwiazdami" i zakończeniu festiwalowych miesięcy Julia Wieniawa postanowiła wyruszyć na zasłużony urlop. Wyleciała za granicę - do hiszpańskiej Marbelli - a w podróży towarzyszą jej przyjaciółki. Wokalistka chętnie chwali się kadrami z wypoczynku w swoich mediach społecznościowych, a fani z pewnością zazdroszczą jej słonecznego klimatu.

"Dobra. Naura! Lecę na chwilę odpocząć" - napisała przy pierwszym kadrze z samolotu. Następnie pokazała wieczorne wyjście z koleżankami do lokalnej knajpki i zjawiskowy widok pełen palm.

Trzy kobiety w eleganckich sukienkach pozują razem przed lustrem w restauracji, otoczone tropikalną roślinnością i nastrojowym oświetleniem.
Julia Wieniawa z przyjaciółkami na wakacjach w HiszpaniiInstagram @juliawieniawamateriał zewnętrzny
Kobieta w długiej, luźnej sukni stoi na drewnianym tarasie w otoczeniu bujnej zieleni i rozświetlonego nastrojowym światłem ogrodu; poprawia włosy, spoglądając w dół.
Julia Wieniawa zamieściła zdjęcie z urlopu na swoim InstagramieInstagram @juliawieniawamateriał zewnętrzny


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