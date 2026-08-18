Jeszcze niedawno media huczały o rozstaniu Marii Jeleniewskiej i Kuby Nowosińskiego. Choć influencerka twierdziła, że do zakończenia związku doszło polubownie, były partner miał nie lada odmienne zdanie. Nic dziwnego, że ich napięta relacja wywołała duże zainteresowanie internautów. Nowosiński, znany również pod pseudonimem Kubanowo, z powodzeniem wykorzystał ten moment, by przyciągnąć no profile w mediach społecznościowych nowe grono obserwatorów. Teraz idzie o krok dalej, opowiadając o planach związanych z branżą muzyczną.

Były partner Jeleniewskiej zatrudnił Kevina Mgleja. Rodzi się nowa gwiazda?

Kubanowo od dłuższego czasu dzieli się z internautami amatorskimi coverami znanych utworów. Mimo ogromnych ambicji i regularnej publikacji nowych nagrań, na ten moment jego wokalne popisy są dla wielu przede wszystkim pretekstem do żartów i źródłem inspiracji dla twórców humorystycznych klipów. Nowosiński nie daje jednak za wygraną i pokazuje, że poważnie podchodzi do sprawy.

"To była taka naturalna kolej rzeczy, bo ja od dłuższego czasu uczęszczam na lekcje wokalne i tak zastanawialiśmy się właśnie z moją trenerką, co by było kolejnego, no bo chciałem gdzieś zacząć powoli pokazywać też tą moją stronę muzyczną, bo poświęcam na to naprawdę dużo czasu. Jak tylko jestem w Warszawie i nie na jakimś wyjeździe, to jestem w mojej szkole wokalu na lekcjach codziennie, tak naprawdę czasem po dwie godziny. Jakoś tak się w to wkręciłem, tak bardzo też był pozytywny odbiór ludzi, że uznałem, że będę to wrzucać regularnie, bo tak jak mówię, to jest teraz ogromna część mojego życia i nie ukrywam też, że jest to gdzieś coś, co dalej chcę robić" - przekazał w rozmowie z serwisem Party.pl

Niedawno na instagramowym profilu przekazał, że nadszedł czas na kolejny ważny krok w drodze do sławy. Okazuje się, że zatrudnił menedżera, który ma pomóc mu w dalszym rozwoju. Został nim producent muzyczny Kevin Mglej, prywatnie mąż Roksany Węgiel.

"Czas na nowy rozdział i kolejny etap: od teraz moimi projektami i współpracami komercyjnymi opiekuje się nowy management. [...] I przy okazji przedstawiam mojego nowego menagera - Kevin Mglej" - można było przeczytać na zamieszczonej relacji.

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