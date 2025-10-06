Po 11 latach wrócił do "The Voice of Poland"! Nazwał Tomsona i Barona "zdrajcami"

Początkiem września wystartowała 16. edycja popularnego show "The Voice of Poland". Przesłuchania w ciemno wywoływały ogromne emocje, a jury w składzie Tomson i Baron, Michał Szpak, Margaret i Kuba Badach, ma teraz za zadanie wyłonić najlepszy głos polskiej sceny. Wśród uczestników w sobotnim odcinku pojawił się m.in. Maciej Zieliński. Jak się okazało, wokalista brał już udział w programie.

Zaskakujący komentarz ze strony uczestnika "The Voice of Poland"

32-letni Maciej Zieliński pojawił się już w 5. edycji "The Voice of Poland". Wówczas w rolach trenerów oglądaliśmy Marka Piekarczyka, Justynę Steczkowską, Edytę Górniak oraz Tomsona i Barona. To właśnie do drużyny duetu z Afromental dołączył wtedy Zieliński. Teraz muzycy nie odwrócili się jednak do uczestnika, na co rzucił on ze sceny żartobliwie: "Zdrajcy!". W obecnej odsłonie programu wokalista dołączył do drużyny Kuby Badacha.

W najnowszym odcinku, który zobaczymy 11 października o godzinie 20:30 rozpoczną się pierwsze Bitwy. Komu uda się zwyciężyć? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce. Na chwilę obecną, wielkimi faworytami są m.in. Dominik Czuż i Stanisław Łukoński.

