Plotki o romansie RAYE i Michaela B. Jordana obiegły media. Wiadomo, co ich łączy

Jak podają TMZ i Page Six, RAYE została zaangażowana do przygotowania ścieżki dźwiękowej do nadchodzącego projektu Michaela B. Jordana. Nie wiadomo jeszcze, o który tytuł chodzi. Źródła obu serwisów przekonują natomiast, że artystów łączy przyjaźń i współpraca, a nie romans.

Jordan ma przed sobą kilka dużych premier. Najbardziej zaawansowane są prace nad nową wersją "The Thomas Crown Affair", w której zagrał główną rolę, a także odpowiada za reżyserię i produkcję. Na liście jego kolejnych projektów znajdują się również "Miami Vice '85", "Rainbow Six", "Creed 4" i kontynuacja "Jestem legendą".

RAYE nie komentuje na razie swojego udziału w żadnej z tych produkcji. Wiadomo jedynie, że przygotowuje materiał filmowy związany z Jordanem.

Wspólna przejażdżka zaczęła plotki

RAYE i Michael B. Jordan zostali zauważeni 7 sierpnia w Six Flags Magic Mountain pod Los Angeles. Nie byli tam sami, ale to właśnie oni zwrócili uwagę innych gości. Siedzieli obok siebie na kolejkach górskich, rozmawiali i wyraźnie dobrze się bawili.

Film nagrany przez jednego z fanów szybko zdobył popularność na TikToku. Kolejne zdjęcie, tym razem z innej atrakcji, tylko podkręciło zainteresowanie ich znajomością.

Początkowo media otrzymywały sprzeczne informacje. Osoba z otoczenia wokalistki przekazała magazynowi "People", że oboje "bardzo się lubią", a RAYE miała mówić znajomym, że aktor jest w jej typie. Drugie źródło utrzymywało jednak, że są wyłącznie przyjaciółmi i przyszli do parku z większą grupą. Późniejsze doniesienia o wspólnym projekcie wskazują, że spotkanie nie było randką.

Kim jest RAYE?

Brytyjka przez lata pisała piosenki dla innych wykonawców, a wśród współpracujących z nią gwiazd znalazły się Beyoncé, Charli XCX i Little Mix. Na własny wielki sukces musiała poczekać do wydanego niezależnie albumu "My 21st Century Blues". Pochodzący z niego przebój "Escapism." trafił na szczyt brytyjskiej listy sprzedaży i otworzył jej drogę do najważniejszych nagród.

Teraz RAYE próbuje swoich sił przy większym projekcie filmowym, a jednocześnie szykuje się do występów u boku Bruno Marsa. Będzie gościem specjalnym podczas jego amerykańskiej trasy "The Romantic Tour".

Michael B. Jordan i RAYE nie odnieśli się osobiście do plotek. Nie zdradzili też, kiedy będzie można usłyszeć efekty ich współpracy.