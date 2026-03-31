Julia Wieniawa to celebrytka obecna w show-biznesie od ponad dekady. Choć ma obecnie 27 lat, zaistniała jeszcze jako nastolatka. Szerokie grono widzów poznało ją jako Paulę z serialu "Rodzinka.pl", a kolejne lata kariery przyniosły jej wiele angaży - zarówno kinowych, jak i serialowych. Oprócz kariery aktorskiej, Wieniawa rozwija się także na rynku muzycznym. Wydała m.in. albumy "Omamy" oraz "Światłocienie", a także hity takie jak "Nie muszą", "Sobą tak" czy "Skoki w bok".

Zainteresowanie opinii publicznej od dawna budzą nie tylko sukcesy zawodowe Julii Wieniawy, lecz przede wszystkim jej życie prywatne. Medialny związek piosenkarki z Antonim Królikowskim rozpoczął serię romansów, które były szeroko komentowane w mediach. Po zakończeniu relacji z aktorem Julia związała się bowiem z Baronem, znanym z zespołu Afromental, aby niedługo później próbować znaleźć szczęście u boku Nikodema Rozbickiego. Z młodym aktorem spotykała się kilka lat, lecz w 2024 r. para przekazała przykre wieści o rozstaniu.

Niedawno uwagę mediów przykuł rzekomy nowy związek Julii Wieniawy. Wszystko za sprawą jej spaceru i okazywanych sobie czułości z 30-letnim Belgiem, Hervé Matthysem, znanym dotychczas jedynie fanom piłki nożnej. Co wiemy o potencjalnym wybranku serca artystki?

Kim jest Hervé Matthys? To właśnie on mógł skraść serce Julii Wieniawy!

Hervé Matthys rozpoczął swoją karierę zawodową w akademiach RSC Anderlecht i Club Brugge, które przez sportowców uznawane są za prawdziwe kuźnie talentów. Po skończeniu szkół, zaczął zdobywać coraz większe doświadczenie na boisku, grając m.in. w klubie KVC Westerlo, a później także w lidze holenderskiej - w barwach FC Eindhoven, Excelsior Rotterdam oraz ADO Den Haag.

W ubiegłym roku piłkarz podpisał kontrakt i zdecydował się na tranfer do drużyny Motoru Lublin, przeprowadzając się do Polski. Choć w drużynie pełni ważną rolę w ustawianiu defensywy, jego nazwisko raczej nie trafiało na pierwsze strony gazet. Ceniony był w środowisku sportowym, lecz osobistością medialną stał się dopiero na skutek tajemniczej relacji z Julią Wieniawą, która wyszła na jaw zaledwie kilka dni temu.

Hervé Matthys i Julia Wieniawa nie szczędzili sobie czułości. Wcześniej artystkę swatano z innym gwiazdorem

Matthys i Wieniawa wywołali poruszenie, gdy zostali przyłapani na czułościach, spacerując po Nowym Świecie w Warszawie. Nagranie z ich spotkania prędko obiegło sieć i stało się pretekstem do snucia plotek. Na razie żadna ze stron nie potwierdziła związku, lecz fani nie mają już żadnych wątpliwości.

Jeszcze kilka miesięcy temu piosenkarkę łączono z Kubą Karasiem, znanym z zespołów The Dumplings czy Karaś/Rogucki. Paparazzi często śledzili ich podczas wspólnych wyjść, a nagłówki gazet sugerowały rozwijające się uczucie. Sami zainteresowani natomiast podkreślali w wywiadach, że nie łączy ich żadna głębsza relacja. Muzyk w mediach społecznościowych nazywał Julię swoją "przyjaciółką", a w podcaście "Audiochwile" wyznał, że "żeby rozmawiać o związkach, to trzeba w nich być".

