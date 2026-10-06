Plotki o Kaeyrze i Kamilu Kuroczko nie cichną. "Nie jest mi ktoś obojętny"

Kaeyra odpadła z "Tańca z Gwiazdami" w czwartym odcinku. Niedługo później w mediach pojawiły się fotografie wykonane po zakończeniu programu. Wokalistka i Kamil Kuroczko rozmawiali przy samochodzie, obejmowali się i całowali. Według relacji opublikowanej przez Pudelka później wspólnie weszli do mieszkania.

W programie nie tworzyli tanecznej pary. Kaeyra występowała z Kacprem Rutką, natomiast Kuroczko nadal walczy o Kryształową Kulę u boku Joanny Jędrzejczyk. Do tej pory żadne z nich nie odnosiło się bezpośrednio do wspólnych zdjęć.

Kamil Kuroczko odpowiada na pytania o Kaeyrę

Reporterka serwisu Party zapytała tancerza, czy jego serce jest obecnie zajęte. Kuroczko początkowo zaznaczył, że w czasie trwania programu chce przede wszystkim skupić się na pracy z Joanną Jędrzejczyk.

"Domyślam się, że to jest pytanie, które gdzieś tam może krążyć. W każdym razie wolałbym skupić się na tym, co robimy tutaj z Joanną. To jest dla mnie bardzo ważny czas. Chciałbym być tutaj dla niej i głównie skoncentruję się na tym" - odpowiedział.

Nie zakończył jednak wypowiedzi na sprawach związanych z programem.

"Codziennie od jakiegoś czasu uświadamiam sobie, że nie jest mi ktoś obojętny zupełnie" - dodał.

Kuroczko nie wskazał wprost, że mówi o Kaeyrze. Nie zaprzeczył jednak doniesieniom o łączącym ich uczuciu.

Joanna Jędrzejczyk komentuje relację tancerza z Kaeyrą

Podczas rozmowy obok Kuroczki znajdowała się Joanna Jędrzejczyk. Zawodniczka postanowiła zabrać głos, prosząc o pozostawienie uczestnikom przestrzeni na rozwijanie relacji poza zainteresowaniem mediów.

"Ja w ogóle zobaczyłam to wcześniej, niż Kamil był tego świadomy. To jest czymś pięknym i pozwólmy tym ludziom się tym cieszyć" - powiedziała.

Jędrzejczyk opisała swojego tanecznego partnera jako inteligentnego, ciepłego i życzliwego człowieka. Zwróciła przy tym uwagę, że kwestie uczuciowe powinny pozostać prywatne.

Sam Kuroczko przyznał, że zdjęcia wykonane przez fotoreporterów były dla niego niespodzianką.

"Zaskoczyło mnie to zupełnie, szczególnie że rozjechaliśmy się po ostatnim odcinku, każdy do domów, a jednak coś takiego gdzieś wyskoczyło" - wyjaśnił.

Kaeyra nie skomentowała zdjęć z Kamilem Kuroczką

Kaeyra nie odniosła się dotychczas do wypowiedzi tancerza. Wokalistka niedawno potwierdziła natomiast zakończenie relacji z Krzysztofem Zalewskim. Jak zaznaczyła, tym razem nie chodziło o chwilową przerwę.

Karolina Baran, występująca jako Kaeyra, na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwija działalność muzyczną. Kamil Kuroczko od kilku sezonów pojawia się w "Tańcu z Gwiazdami". W poprzednich edycjach partnerował m.in. Honoracie Skarbek, Joannie Opoździe i Wiktorii Gorodeckiej.



